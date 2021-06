Nach Stürzen: Lauf 2 der SSP-WM in Misano abgebrochen

Das zweite Rennen der Supersport-WM 2021 in Misano wurde nach einem Sturz von Maria Herrera abgebrochen. Lauf-1-Sieger Dominique Aegerter lag zu diesem Zeitpunkt auf Platz 3.

Die Startaufstellung des zweiten Laufs der Supersport-WM 2021 in Misano entsprach dem Superpole-Ergebnis. Die ersten beiden Reihen wurden von Yamaha in Beschlag genommen. Aus Reihe 1 starteten Lauf-1-Sieger Dominique Aegerter, Luca Bernardi und Manuel Gonzalez. Aus Reihe 2 Jules Cluzel, Hannes Soomer und WM-Leader Steven Odendaal. Erst auf Startplatz 7 folgt mit Philipp Öttl der beste Kawasaki-Pilot.

Doch während an der Spitze Steven Odendaal, Jules Cluzel und Dominique Aegerter um den Sieg kämpften, gab es im hinteren Feld einige Stürze. Bereits in der ersten Runde erwischte es drei Piloten, in Runde 7 folgten weitere Stürze von Maria Herrera und Can Öncü.



Herrera stürzte spektakulär, ihre Yamaha R6 überschlug sich mehrfach und verteilte Flüssigkeit auf der Strecke. Das Rennen wurde deshalb zur Sicherheit abgebrochen. Während die Spanierin im Medical-Center untersucht wird, wird der Asphalt in diesen Minuten gereinigt.

Da noch nicht die erforderliche 2/3 Renndistanz absolviert ist, wird das Rennen über 12 Runden neu neu gestartet.

So lief das Rennen

Start: Cluzel vor Aegerter, dann Bernardi, Odendaal und Gonzalez. Krummi auf zehn, Öttl nur Zwölfter. Sturz Filipo Fuligni, Niki Tuuli und Rieberto Mercandelli.

Runde 1: Cluzel 0,2 sec vor Aegerter und 0,5 vor Odendaal. Krummi und Öttl unverändert.

Runde 2: Odendaal schnappt sich Platz 2 von Aegerter. Schnellste Rennrunde Odendaal in 1:38,882 min. Öncü beste Kawasaki auf Platz 5.

Runde 3: Die Top-4 innerhalb 0,7 sec. Öttl vorbei an Alcoba auf Platz 11.

Runde 4: Odendaal überholt Cluzel und übernimmt die Führung. Öttl (10.) und Krummenacher (11.) tauschen die Plätze. Schnellste Rennrunde Gonzalez (5.) in 1:38,715.

Runde 5: Odendaal 0,5 sec vor Cluzel und 0,7 vor Aegerter. Gonzalez wieder Vierter vor Bernardi. Öttl (9.) und Krummi (10.) vorbei an Soomer (11.).

Runde 6: Cluzel (2.) und Aegerter (3.) am Hinterrad von Odendaal. auch Gonzalez und Bernardi innerhalb 0,7 sec.

Runde 7: Zuerst stürzt Maria Herrera, dann Can Öncü. Das Rennen wird abgebrochen.