Steven Odendaal (Yamaha) ist nicht mehr unbesiegbar

Die WM-Führung verloren und keinen Sieg – für Steven Odendaal hatte das Supersport-Meeting in Misano nicht viel zu bieten. Der Yamaha-Pilot hat mit der Long-Lap-Penalty im zweiten Rennen nicht gerechnet.

Nach drei Siegen zu Saisonbeginn in Folge schien Steven Odendaal in der Supersport-WM 2021 einen ähnlichen Durchmarsch zu machen, als sein Vorgänger im Weltmeisterteam Bardahl Evan Bros, Andrea Locatelli. Doch seit dem Defekt im zweiten Lauf in Estoril ist der rote Faden gerissen: In Misano erreichte der Südafrikaner die Plätze 3 und 5 und musste die WM-Führung an Ten Kate-Ass Dominique Aegerter abgeben.

Die Rennen der 600er-Serie auf dem Misano World Circuit waren umkämpft. Odendaal büßte im ersten Lauf nur 1,4 sec auf Sieger Aegerter ein, dazwischen war aber auch noch der erst 19-Jährige Luca Bernardi.



«Zuerst konnte ich den Speed von Aegerter problemlos mitgehen, später aber nicht mehr und auch Bernardi konnte mich überholen. Ich wollte ihn am Ende noch einmal attackieren, hatte dafür aber zu wenig Grip am Hinterrad», erklärte Odendaal. «Dass wir an einem insgesamt negativen Tag den dritten Platz erreicht haben, ist ein gutes Zeichen.»

Im zweiten Rennen fuhr Odendaal sogar vor dem Doppelsieger aus der Schweiz über den Zielstrich, doch wegen mehrfachen Überfahrens der Streckenmarkierung erhielt er eine Long-Lap-Penalty. Weil der Yamaha-Pilot die nicht antrat, bekam er eine Zeitstrafe von drei Sekunden aufgebrummt, die ihn in der Wertung auf Platz 5 zurückwarf.



«Ehrlich gesagt wusste ich, dass ich einmal die Grenzen der Strecke überschritten hatte – aber die Strafe kam unerwartet», gab Odendaal zu. «Das sind jedenfalls Dinge, die wir nicht kontrollieren können, und sicherlich trauern wir den verlorenen Sieg hinterher. Aber für mich als auch für das Team ist das ein Ansporn. Jetzt blicken wir nach vorne und sind bereit, mit unseren Rivalen zu kämpfen. Die Meisterschaft ist lang ist und es sind noch viele Punkte zu vergeben.»



Viele kritisieren diese Regel als zu hart, doch sie ist für alle gleich – und andere Piloten hielten sich daran!

Ergebnis Supersport-WM, Misano, Lauf 2 Pos Fahrer Motorrad Zeit/Diff 1. Dominique Aegerter Yamaha 19:54,701 min 2. Luca Bernardi Yamaha + 0,807 sec 3. Jules Cluzel Yamaha + 0,926 4. Manuel Gonzalez Yamaha + 2,051 5. Steven Odendaal Yamaha + 2,818 6. Philipp Öttl Kawasaki + 4,983 7. Raffaele De Rosa Kawasaki + 5,243 8. Marc Alcoba Yamaha + 5,919 9. Federico Caricasulo Yamaha + 7,623 10. Hannes Soomer Yamaha + 11,577 11. Christoffer Bergman Yamaha + 14,653 12. Massimo Roccoli Yamaha + 16,224 13. Matteo Patacca Yamaha + 19,023 14. Galang Hendra Yamaha + 20,568 15. Luca Ottaviani Kawasaki + 22,539 16. Davide Stirpe MV Agusta + 26,312 17. Armando Pontone Yamaha + 27,017 18. Davide Pizzoli Yamaha + 28,206 19. Leonardo Taccini Kawasaki + 39,645 20. Eugene Mcmanus Yamaha + 39,768 21. Federico Fuligni Yamaha + 40,887 22. Shogo Kawasaki Kawasaki > 1 min Out Michel Fabrizio Kawasaki Out Randy Krummenacher Yamaha Out Luigi Montella Yamaha Out Vertti Takala Yamaha