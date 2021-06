Randy Krummenacher: «Zwei Zehntel sind Höllenarbeit»

Ex-Weltmeister Randy Krummenacher (EAB Yamaha) fehlte nicht viel, um in der Supersport-Klasse in Misano vorne mitzumischen. Doch die Leistungsdichte war so hoch, dass schon ein geringer Rückstand zu viel war.

In der Superpole qualifizierten sich die Top-15 innerhalb 0,970 sec, Randy Krummenacher landete mit 0,230 sec Rückstand auf Startplatz 8. Von dort holte der Weltmeister von 2019 Rang 7, nachdem ihn ein Wackelkontakt im Dashboard in der Startaufstellung etwas aus der Ruhe gebracht hatte.

Im zweiten Rennen versenkte er seine Yamaha just in dem Moment im Kiesbett, in dem er den Anschluss an die acht Mann umfassende Spitzengruppe geschafft hatte.

«Ich bin Zeiten gefahren, wie die Vorderen», hielt Krummi beim Treffen mit SPEEDWEEK.com in der EAB-Box fest. «Ich hab’s versucht, aber um so zu fahren, bin ich zu sehr am Limit. Manchmal braucht es auch einen Sturz, um ein Statement zu setzen. Um zu sagen, dass ich es noch kann, aber ein bisschen mehr Unterstützung brauche. Alle sind extrem eng beieinander, das ist schön für die Supersport-WM – so einen Level hatten wir noch nie. Um ganz vorne zu sein, müssen wir uns im Team so gut verstehen, dass wir uns nur noch anschauen brauchen. Dann läuft es nach Gefühl, man macht es und es geht. Wir haben uns gegenüber Estoril klar verbessert. Ich habe mich auch wieder daran erinnert, wie sehr man pushen muss, um einer der Schnellsten zu sein. Das ist ziemlich heftig, ich war das nicht mehr gewöhnt. Negativ war, dass ich keine Punkte geholt habe. Positiv ist, dass ich gezeigt habe, dass ich es kann.»

Krummenacher geht davon aus, dass der neue, weiche und in Misano erstmals eingesetzte SCX-Hinterreifen von Pirelli viel dazu beiträgt, dass die Leistungsdichte so hoch ist: «Mit ihm ist der Grip höher, dann rücken alle näher zusammen. Meine zwei Zehntelsekunden Rückstand pro Runde sind nichts, aber trotzdem viel. Wenn alle viel Grip haben, ist es eine Höllenarbeit, diese zwei Zehntel zu finden. Ich habe das schon ein paar Mal erlebt: Wenn die Strecke viel Grip hat, dann ist die Leistungsdichte höher.»

Ergebnis Supersport-WM, Misano, Lauf 2 Pos Fahrer Motorrad Zeit/Diff 1. Dominique Aegerter Yamaha 19:54,701 min 2. Luca Bernardi Yamaha + 0,807 sec 3. Jules Cluzel Yamaha + 0,926 4. Manuel Gonzalez Yamaha + 2,051 5. Steven Odendaal Yamaha + 2,818 6. Philipp Öttl Kawasaki + 4,983 7. Raffaele De Rosa Kawasaki + 5,243 8. Marc Alcoba Yamaha + 5,919 9. Federico Caricasulo Yamaha + 7,623 10. Hannes Soomer Yamaha + 11,577 11. Christoffer Bergman Yamaha + 14,653 12. Massimo Roccoli Yamaha + 16,224 13. Matteo Patacca Yamaha + 19,023 14. Galang Hendra Yamaha + 20,568 15. Luca Ottaviani Kawasaki + 22,539 16. Davide Stirpe MV Agusta + 26,312 17. Armando Pontone Yamaha + 27,017 18. Davide Pizzoli Yamaha + 28,206 19. Leonardo Taccini Kawasaki + 39,645 20. Eugene Mcmanus Yamaha + 39,768 21. Federico Fuligni Yamaha + 40,887 22. Shogo Kawasaki Kawasaki > 1 min Out Michel Fabrizio Kawasaki Out Randy Krummenacher Yamaha Out Luigi Montella Yamaha Out Vertti Takala Yamaha