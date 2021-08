Philipp Öttl weiß: «Manchmal ist Vierter das Maximum»

Nach dem Start führte Philipp Öttl (Puccetti Kawasaki) den zweiten Supersport-WM-Lauf in Most an, im Ziel war der Bayer Vierter. «Insgesamt war das ein positives Wochenende», urteilte der WM-Dritte.

In den ersten zehn Rennen der Saison stand Philipp Öttl sechsmal auf dem Podium, nur in Misano lief es mit zwei sechsten Plätzen nicht perfekt. Den ersten Lauf im Autodrom Most in Nordböhmen beendete er am Samstag als Dritter, im zweiten Lauf reichte es nicht fürs Podium.

«Wieder einmal hatte ich einen fantastischen Start und fühlte mich gut auf dem Motorrad», erzählte der 25-Jährige. «Wir entschieden uns für den weichen SCX-Hinterreifen und waren auch nicht schlecht, aber die anderen waren uns einen Schritt voraus. Ich habe viel an meiner Position auf dem Motorrad gearbeitet und merke dadurch auch einige Verbesserungen. Insgesamt war es ein positives Wochenende, weil ich mit diesem Reifen besser zurechtkam.»

Öttl kam mit 6,137 sec Rückstand auf Sieger Domi Aegerter ins Ziel, dessen Yamaha-Markenkollegen Steven Odendaal und Manuel Gonzalez nahmen die anderen zwei Podestplätze ein.

«Ich bin glücklich, dass ich weiterhin Dritter in der Weltmeisterschaft bin», sagte Öttl, der jetzt 70 Punkte hinter Aegerter und 33 hinter Odendaal liegt. «Wichtig ist, dass wir uns immerzu steigern, konstante Ergebnisse erzielen und ankommen. Es gibt so viele starke Fahrer in dieser Meisterschaft, ich gebe mein Bestes. Manchmal ist nicht mehr möglich als ein vierter Platz. Letztes Jahr war jedes Top-5-Ergebnis gut für mich, diese Saison erwarten wir ein bisschen mehr. Aber okay, dieses Mal ging nicht mehr. Ich habe schon jetzt sechs Podestplätze, die ganze letzte Saison waren es vier. Mein Team und Motorrad sind gut, ich habe Vertrauen. Ich glaube, dass wir auch in Navarra ein gutes Wochenende haben können. Dort bin ich schon mit meinem Trainingsmotorrad gefahren und auch in der Spanischen Moto3-Meisterschaft vor vielen Jahren. Die Strecke könnte der Kawasaki liegen, es gibt einige harte Bremszonen.»

Ergebnis Supersport-WM, Most, Lauf 2 Pos Fahrer Motorrad Zeit/Diff 1. Dominique Aegerter Yamaha 2. Steven Odendaal Yamaha + 1,064 sec 3. Manuel Gonzalez Yamaha + 1,166 4. Philipp Öttl Kawasaki + 7,303 5. Luca Bernardi Yamaha + 8,528 6. Federico Caricasulo Yamaha + 8,536 7. Valentin Debise Yamaha + 8,646 8. Niki Tuuli MV Agusta + 9,513 9. Can Öncü Kawasaki + 12,084 10. Raffaele De Rosa Kawasaki + 12,841 11. Max Enderlein Yamaha + 28,337 12. Marcel Brenner Yamaha + 30,592 13. Luca Grünwald Suzuki + 39,474 14. Ondrej Vostatek Yamaha + 39,536 15. Stephane Frossard Yamaha + 41,082 16. Federico Fuligni Yamaha + 42,795 17. Peter Sebestyen Yamaha + 44,894 18. Luca Ottaviani Kawasaki + 50,012 19. Daniel Webb Yamaha + 55,157 20. Eduardo Montero Yamaha > 1 min 21. Sheridan Morais Yamaha > 1 min 22. Pawel Szkopek Yamaha > 1 min Out Martin Vugrinec Yamaha Out Jiri Mrkyvka Yamaha Out Randy Krummenacher Yamaha Out Michel Fabrizio Kawasaki Out Luigi Montella Yamaha Out Jules Cluzel Yamaha

Out Kevin Manfredi Yamaha Out Leonardo Taccini Kawasaki Out Vertti Takala Yamaha