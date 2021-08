Steven Odendaal wurde Vater, während er Rennen fuhr

Für Steven Odendaal waren die Ergebnisse beim Meeting der Supersport-WM 2021 in Navarra nebensächlich. Während der Südafrikaner zweite Plätze erreichte, lag seine Frau in den Wehen. Nun ist der Yamaha-Pilot Vater.

Für Steven Odendaal muss das Supersport-Meeting in Navarra eine Tortur gewesen sein. Während der 28-Jährige schlicht seinen Job erledigte, erwartete seine Frau Denisa das erste gemeinsame Kind.



Dafür lieferte der Yamaha-Pilot eine vorzügliche Leistung ab: Startposition 3 in der Superpole und in beiden Rennen zweite Plätze! Nur WM-Leader Dominique Aegerter (Ten Kate Yamaha) war erfolgreicher.

Mit der Ungewissheit, wann es soweit sein würde, ging der Südafrikaner am Samstag in das erste Rennen. Platz 2 ging für ihn völlig in Ordnung.



«Ich wusste, dass ich nicht die Pace hatte, um zu gewinnen», gab Odendaal zu. «Also habe ich im ersten Teil des Rennens versucht, das Tempo der Spitzengruppe zu kontrollieren. Leider übernahm Aegerter später die Führung, und ich hatte etwas Probleme mit der Ende: Trotzdem konnte ich den zweiten Platz verteidigen und ein gutes Ergebnis einfahren.»

Als am Sonntag der zweite Lauf um 12:30 Uhr gestartet wurde, war der wichtigste Teil des Wochenendes für Odendaal erledigt: Er war Vater eines gesunden Jungen. Der kleine Alexander erblickte am Morgen das Licht der Welt. Der Südafrikaner und die Tschechin hatten sich im Moto2-Paddock kennen und lieben gelernt, im Januar 2021 gaben sie sich das Ja-Wort.



«Auf jeden Fall bin ich sowohl mit dem zweiten Rennen als auch mit dem Wochenende insgesamt zufrieden – denn ich habe noch einen Grund mehr zur Freude, denn meine wundervolle Frau Denisa hat unser erstes Kind zur Welt gebracht», freute sich Odendaal sichtlich. «Ich bin im siebten Himmel. Ich habe das Rennen nicht gewonnen, aber ich habe etwas viel Wichtigeres gewonnen.»

Ergebnis Supersport-WM, Navarra, Lauf 2 Pos Fahrer Motorrad Zeit/Diff 1. Dominique Aegerter Yamaha 2. Steven Odendaal Yamaha + 0,182 sec 3. Luca Bernardi Yamaha + 2,014 4. Federico Caricasulo Yamaha + 3,373 5. Jules Cluzel Yamaha + 3,614 6. Philipp Öttl Kawasaki + 5,153 7. Niki Tuuli MV Agusta + 5,511 8. Simon Jespersen Yamaha + 5,710 9. Raffaele De Rosa Kawasaki + 6,219 10. Marcel Brenner Yamaha + 7,093 11. David Sanchis Yamaha + 9,788 12. Christoffer Bergman Yamaha + 10,451 13. Federico Fuligni Yamaha + 11,133 14. Daniel Valle Yamaha + 14,371 15. Oscar Gutierrez Yamaha + 14,448 16. Vertti Takala Yamaha + 17,126 17. Peter Sebestyen Yamaha + 20,590 18. Leonardo Taccini Kawasaki + 22,809 19. Kevin Manfredi Yamaha + 23,063 20. Michel Fabrizio Kawasaki + 24,870 21. Luigi Montella Yamaha + 36,578 22. Maria Herrera Yamaha > 1 min 23. Randy Krummenacher Yamaha > 1 min Out Borja Gomez Yamaha Out Can Öncü Kawasaki Out Galang Hendra Yamaha Out Hikari Okubo Kawasaki Out Eduardo Montero Yamaha