Philipp Öttl (Kawasaki): «Trainingspensum verringert»

Philipp Öttl kam in Navarra nicht in die Nähe der Spitze

Kawasaki-Pilot Philipp Öttl kommt am Wochenende mit einer großen Portion Vorfreude nach Magny-Cours, wo die Supersport-WM-Saison 2021 fortgeführt wird. Kann er seinen Platz in der Weltmeisterschaft verteidigen?

Bei der letzten Supersport-WM-Veranstaltung in Navarra gelang es Philipp Öttl nicht richtig in Fahrt zu kommen. Der 25-jährige Bayer vom Team Puccetti kam auf der 3,933 km langen Piste in Spanien in keiner Session in die Top-5, denn in der Superpole reichte es nur zu Startplatz 7, die Rennen beendete der Kawasaki-Fahrer auf Position 7 und 6.

In der Gesamtwertung der Supersport-Klasse liegt Öttl weiterhin auf dem dritten Platz, Domi Aegerter und Steven Odendaal (beide Yamaha) sind für den ehemaligen Grand-Prix-Fahrer an der Tabellenspitze unerreichbar. Sein direkter Konkurrent um Platz 3, Yamaha-Pilot Luca Bernardi, fuhr jedoch zuletzt sehr konstant und schaffte es in Spanien zweimal auf das Podium. Der Deutsche liegt vor dem Meeting in Magny-Cours nur noch sechs Punkte vor dem Piloten aus San Marino.

Öttl freut sich dennoch auf die Veranstaltung in Frankreich, denn nachdem es in Magny-Cours 2020 drei Tage lang geregnet hatte, sieht der Vorhersage für dieses Wochenende vielversprechender aus. «Der Wetterbericht für Magny-Cours ist bedeutend besser als im Vorjahr, so kann ich die Strecke auch im trockenen kennenlernen. Der Streckenverlauf gefällt mir sehr gut und ich freue mich schon auf die Arbeit mit meinem Team, um eine gute Abstimmung zu erarbeiten», betonte der Kawasaki-Fahrer.

«Die Strecke könnte meiner Kawasaki besser liegen als zuletzt Navarra mit den vielen Erste-Gang-Passagen», erklärte Öttl und fügte abschließend hinzu: «Mein Trainingspensum habe ich etwas zurückgenommen, um für das Wochenende perfekt vorbereitet zu sein.»