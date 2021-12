Tscheche Ondrej Vostatek Vollzeit in SSP-WM 2022

Mit Ondrej Vostatek steigt ein talentierter Tscheche Vollzeit in die Supersport-WM 2022 ein. Der 17-Jährige wird eine Yamaha R6 fahren.

Ondrej Vostatek hat bei seinem Wildcard-Einsatz in Most alle überrascht. Bei seinem Heimrennen fuhr der erst 17-jährige Tscheche bei seinem WM-Debüt einen sauberen 20. Platz ein. Im zweiten Lauf am Sonntag holte er dann als 14. seine ersten beiden WM-Punkte. Anschließend absolvierte er weitere Gaststarts in Barcelona, Jerez und Portimão. Beim Meeting in Portugal erreichte er erneut die Top-15.



Mentor von Vostatek ist Lukas Pesek, der zweifache 125ccm-GP-Sieger auf Derbi (2007).

Nun ist klar: Der Prager gibt 2022 sein Debüt als Stammfahrer in der Supersport-WM 600. Vostatek unterschrieb einen Zweijahresvertrag beim spanischen Team MS Racing-Yamaha und wird auch die Überseerennen bestreiten.



Vostatek hat seine bisherige Karriere in Spanien verbracht, von European Talent Cup bis CEV-Repsol (Moto3 und STK600). Teamkollege des Tscheche Vostatek wird, wie bereits angekündigt, der Spanier Unai Orradre.

Letzter Tscheche in der Supersport-WM war 2016 Ondrej Jezek (damals für das Team GoEleven).

Fahrer und Teams Supersport-WM 2022:

Kallio Yamaha:Patrick Hobelsberger (D),Vugrinec? Hendra Pratama?



Bardahl Evan Bros Yamaha:Peter Sebestyen (H),Lorenzo Baldassarri (I)



Ten Kate Yamaha:Dominique Aegerter (CH), Taccini? Hendra Pratama?



VFT Yamaha: Marcel Brenner (CH)



EAB Yamaha: Glenn van Straalen (NL)



GMT94 Yamaha:Jules Cluzel (F),Valentine Debise (F)



MS Yamaha:Unai Orradre (E),Ondrej Vostatek (CZ)



MV Agusta Reparto Corse:Bahattin Sofuoglu (TR), Niki Tuuli (FIN)



Aruba.it Ducati:Nicolò Bulega (I)



Barni Ducati:Oliver Bayliss (AUS)



CM Ducati:Maximilian Kofler (A), ?



AltoGo Ducati:Luca Ottaviani (I)



Althea Ducati:Federico Caricasulo (I)



Dynavolt Triumph: Paasch? Manzi? Soomer?



MTM Kawasaki:Adrian Huertas (E)



Puccetti Kawasaki:Can Öncü (TR), Yari Montella (I)



Motozoo Kawasaki:Jeffrey Buis (NL), Ben Currie (AUS)



Prodina Kawasaki:Tom Booth-Amos (GB)



Orelac Kawasaki: Raffaele De Rosa (I)



FETT = bestätigt