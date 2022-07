Vinales zurück in SSP-WM: In Donington auf Ducati V2

Im Winter fiel Isaac Vinales durch den Rost und hangelt sich seitdem mit kurzen Engagements durch die Saison. Sein Einsatz in Donington im Ducati-Team von Davide Giugliano könnte länger dauern.

Nach zwei Jahren Supersport-WM mit Kallio Yamaha wagte Isaac Vinales mit Orelac Kawasaki den Sprung in die Superbike-WM 2021. Die Saison des Spaniers war geprägt mit der Umstellung auf die ZX-10RR und wurde überschattet vom Tod seines Cousins Dean Berta Vinales im Rennen der Supersport-WM 300 in Jerez.

Man hatte Verständnis dafür, dass sich Vinales anschließend unsicher war, ob und wie er seine Karriere fortsetzen würde. Für Orelac dauerte die Hängepartie zu lange und verpflichte Oliver König für das Kawasaki-Superbike und Raffaele De Rosa für die neue Supersport-Ducati.

Der 28-Jährige wollte daraufhin mit MotoXracing Yamaha an der Superbike-WM 2022 teilnehmen, doch noch vor Saisonauftakt kam zur Trennung. Das italienische Team einigte sich daraufhin mit Roberto Tamburini. Vinales blieb für dieses Jahr ohne festes Engagement. Doch der Spanier sprang in Estoril bei Pedercini Kawasaki ein und fuhr für das Team Moto Ain das 24-Stunden-Rennen in Spa.

Nun bietet das Ducati-Team von Davide Giugliano Vinales in Donington Park als Ersatz für den verletzten Filipo Fuligni eine weitere Chance, sich in der Supersport-WM zu beweisen. Fuligni war beim Meeting in Estoril schwer gestürzt und zog sich einen mehrfachen Beckenbruch zu, eine Rückkehr auf die Ducati 955 V2 noch in dieser Saison ist sehr fraglich. Sollte sich Vinales gut schlagen, könnte sich ein längeres Engagement ergeben.