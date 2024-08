Montella (Ducati): «Darum kümmert sich mein Manager»

Beim Supersport-Meeting in Portimão fuhr Ducati-Pilot Yari Montella zwei Siege ein. In der WM-Tabelle liegt der Italiener nur noch 20 Punkte hinter dem Führenden Adrian Huertas (Ducati).

Yari Montella (Ducati) erlebte in Portimão ein perfektes Wochenende. Konnte der Italiener in Lauf 1 mit 3,241 sec Vorsprung auf seinen Markenkollegen Adrian Huertas gewinnen, profitierte Montella in Lauf 2 von einem Sturz seines Kontrahenten.

Mit seinen Saisonsiegen 3 und 4 machte Montella in der Meisterschaft viele Punkte auf den Gesamtführenden Huertas gut – zuletzt konnte der 24-Jährige beim Auftakt auf Phillip Island beide Rennen gewinnen. In der WM-Tabelle liegt der Barni-Ducati-Pilot nur noch 20 Punkte hinter Leader Huertas. «Das haben wir gebraucht», war Montella erleichtert.

Sieht er sich nun voll im Titel-Kampf? «Wir haben vor Portimão auch schon um die Meisterschaft gekämpft – jetzt befinden wir uns natürlich in einer noch besseren Position», räumte Montella im Gespräch mit SPEEDWEEK.com ein. «Wir glauben daran und arbeiten sehr hart. Ich bin voll motiviert und fokussiert, um dieses Ziel zu erreichen. Wir müssen einfach weitermachen und in jedem Rennen um den Sieg kämpfen.»

Montella und Huertas fahren beide eine Ducati Panigale V2. Macht das Aruba-Team etwas anders oder besser? «Ich denke, wir haben die gleichen Voraussetzungen, ich spüre keinen Unterschied. Es ist dasselbe Bike, aber klar, wir sind komplett unterschiedliche Fahrer. Aber wir haben alles, um in jedem Rennen zu gewinnen», meinte er.

Nach einem so erfolgreichen Wochenende drängt sich die Frage nach der Zukunft von Montella auf – steht ein Aufstieg in die Superbike-WM mit Barni Ducati im Raum? «Wir arbeiten daran, denn es ist natürlich mein Ziel, weiterzukommen. Derzeit liegt mein Fokus aber komplett auf der Meisterschaft. Ich habe einen Manager, der sich um diese Sachen kümmert», betonte er. Dieser ist der Italiener Simone Battistella, der sich auch um die Belange von Alvaro Bautista kümmert.