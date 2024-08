Can Öncü (Kawasaki): «Wir kommen wieder nach vorn»

Portimão war für Can Öncü eines der besseren Wochenenden in der Supersport-WM 2024. Der Kawasaki-Pilot will das Momentum nutzen und hofft auf eine starke zweite Saisonhälfte.

Für 2024 stand hinter der Leistungsfähigkeit von Can Öncü ein großes Fragezeichen, denn nach der Transplantation eines Nervs in der linken Schulter im November war der Türke zu Saisonbeginn nicht vollständig genesen, mittlerweile schränkt ihn der lange kraftlose betroffen linke Arm nicht mehr ein. Im dritten Jahr der Next-Generation-Regeln dominieren jedoch zunehmend die hubraumstärkeren Motorräder und die Kawasaki ist das älteste Motorrad im Feld.

Auf der fahrerisch anspruchsvollen Rennstrecke in Portimão blitzte das Talent des 21-Jährigen aber wieder auf. Als Sechster der Superpole mischte Öncü im ersten Renndrittel in den Top-5 mit, mit zunehmender Renndauer fiel er jedoch auf Platz 11 zurück. Dennoch: Die viertschnellste Rennrunde spricht für sich.



«Ich bin ausgezeichnet gestartet und konnte einige Runden lang mit den Führenden mithalten. Vor dem Rennen haben wir beschlossen, einige neue Lösungen an unserem Motorrad auszuprobieren, die leider nicht die erhofften Ergebnisse brachten», erklärte der Kawasaki-Pilot seinen Performanceverlust. «Der elfte Platz ist nicht das Ergebnis, das wir uns erhofft haben, aber wir werden die heute gesammelten Daten nutzen, um uns für das morgige Rennen zu verbessern.»

Im zweiten Lauf kämpfte Öncü in einer großen Gruppe bis zum Ende um Platz 5 und kreuzte als guter Siebter die Ziellinie.



«Wir haben einen besseren Job gemacht als am Samstag. Wir haben das Set-up des Motorrads stark verbessert und ich war in einer viel besseren körperlichen Verfassung. Ich bin sehr zufrieden», stellte der Lockenkopf klar. «Wir müssen uns weiter anstrengen und so weitermachen. Wir müssen uns auch selbst motivieren, um in den kommenden Rennen besser abzuschneiden. Jetzt haben wir fast einen Monat Rennpause, aber wir werden sehr hart arbeiten, um uns auf die nächste Runde vorzubereiten. Schritt für Schritt bewegen wir uns wieder nach vorne und darüber bin ich sehr glücklich.»

In der Gesamtwertung ist Öncü als WM-13. mit 52 Punkten jedoch weit von den Top-5 entfernt.