Yamaha weiß: Supersport-Teams frustriert von R6

Es ist offenes Geheimnis, dass Yamaha in der Supersport-WM 2025 mit einem neuen Motorrad antreten wird. Die neue R9 soll das erfolgreiche Erbe der R6 antreten – die Yamaha-Teams warten sehnsüchtig darauf.

Yamaha ist der Supersport-Kategorie Opfer des eigenen Erfolges geworden. Denn hätte die R6 nicht zunehmend das Teilnehmerfeld dominiert und zwischen 2017 und 2022 sechs Weltmeisterschaften in Folge gewonnen, hätte es das heutige und 2022 eingeführte Next-Generation-Reglement vielleicht gar nicht gegeben.

Heute prägen die Ducati V2 und die MV Agusta F3 800 das Bild an der Spitze, wobei Yamaha keineswegs erfolglos ist: Ten Kate-Pilot Stefano Manzi ist WM-Dritter; der Italiener holte in den bisher 14 Rennen einen Sieg und zehn Podestplätze. Der Abstand zum Sieger ist aber größer geworden als im vergangenen Jahr. Zuletzt in Portimão waren es als Dritter und Zweiter 10 und 6 sec auf den Sieger.

Bei Yamaha ist man sich bewusst, dass es Zeit für ein neues Motorrad ist. An der Einführung der R9 wird emsig gearbeitet. Die Rennmaschine wird voraussichtlich im Rahmen des SBK-Events in Estoril (11.–13. Oktober) präsentiert.

«Die Wahrheit ist, dass unsere Podiumsplätze das Ergebnis von Fehlern unserer Konkurrenten waren, vor allem im zweiten Rennen», verwies Rennchef Andrea Dosoli auf die Stürze der Ducati-Piloten Adrian Huertas und Jorge Navarro. «Stefano hat das gesamte Wochenende über hart gearbeitet und einen guten Speed gezeigt. Er war sehr konstant und die Ergebnisse zeigen das. Leider ist es klar, dass wir trotz der Verbesserung unserer Leistung in diesem Jahr nicht so konkurrenzfähig sind wie 2023.»

Dosoli weiter: «Der Abstand zwischen den Herstellern ist größer geworden, und das ist frustrierend für unsere Fahrer und Teams, vor allem, wenn sie das Wochenende in dem Wissen beginnen, dass es schwierig sein wird, im Rennen zu kämpfen. Trotzdem werden wir nicht aufgeben - wir müssen an allen möglichen Bereichen arbeiten, um unsere Leistung und Wettbewerbsfähigkeit zu verbessern.»

Es ist klar: Yamaha wird keine größeren Anstrengungen unternehmen, um ein bereits voll entwickeltes Motorrad zu verbessern, zumal die Chance auf den WM-Titel eher gering ist.