Adrian Huertas ist WM-Titel fast nicht mehr zu nehmen

Adrian Huertas (Ducati) hatte in Estoril ein erfolgreiches Supersport-Wochenende. Zweimal Platz 2 reichten aus, um zum Saisonfinale in Jerez einen komfortablen 45-Punkte-Vorsprung mitzunehmen.

Eine solide Leistung in beiden Supersport-Rennen in Estoril genügte Ducati-Ass Adrian Huertas, um dem WM-Titel einen entscheidenden Schritt näher zu kommen. Der Spanier reist nun mit einem Vorsprung von 45 Punkten auf Stefano Manzi (Yamaha) zum Saisonfinale am kommenden Wochenende in Jerez. Sein bislang härtester Konkurrent Yari Montella stürzte in Lauf 2. Der Barni-Ducati-Pilot ist nun mit 56 Punkten Rückstand aus dem Rennen um den Titel – in Spanien gibt es maximal noch 50 Punkte zu holen.

«Ich bin happy, wie wir auf unsere Konkurrenten über die gesamte Saison Druck ausüben konnten. Montella hat heute einen Fehler gemacht – für uns und die Meisterschaft war das natürlich hilfreich. Er ist jetzt raus aus dem Titelrennen», meinte Huertas nach dem Rennen am Sonntag. «Wir hatten ein starkes Wochenende, die 40 Punkte waren sehr wichtig. In Jerez müssen wir noch fünf Punkte holen, um die Meisterschaft zu gewinnen – für den Fall, dass Stefano dort beide Rennen gewinnt.»

Es wäre der zweite Weltmeistertitel für den 21-Jährigen – nach seinem Supersport-300-Titel im Jahr 2021. Nächstes Jahr wird Huertas in der Moto2-WM für das Italtrans-Team an den Start gehen.