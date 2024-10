Das wars: Montella warf den möglichen SSP-Titel weg

Beim Supersport-Meeting in Estoril war Yari Montella der schnellste Mann auf der Piste, doch der Ducati-Pilot ging über das Limit hinaus und versenkte den möglichen Weltmeistertitel im portugiesischen Kies.

Als erster Verfolger von WM-Leader Adrian Huertas baute Yari Montella in Estoril mit einer dominanten Pole-Position und einem überlegenen Sieg im ersten Lauf viel Druck auf den Spanier auf. Doch das alles war am Sonntag nichts mehr wert, als der Italiener im zweiten Lauf in Führung liegend stürzte und leer ausging. Es war ein weiterer unbedrängter Sturz des Barni Ducati-Piloten, so wie schon im zweiten Lauf in Cremona.

Mit 354 WM-Punkten ist Montella damit aus dem Titelrennen ausgeschieden. Selbst mit zwei Siegen beim Finale in Jerez könnte der 24-Jährige den Spitzenreiter nicht mehr einfangen, der bei seinem Heimrennen nur noch fünf Punkte mehr als Stefano Manzi (Yamaha) holen muss – und wesentlich abgebrühter ist als Montella!

«Es tut mir leid, dass ich die Chance, bis zum Schluss um den Titel zu kämpfen, vertan habe. Für die Arbeit, die wir als Team geleistet haben, hatten wir es verdient, die Entscheidung auf Jerez zu vertagen. Es ist nicht so gekommen, aber jetzt lasst uns das Ziel verschieben. Wenn wir nicht mehr Weltmeister werden können, wollen wir zumindest Vizemeister werden.»

Montella hat eine einfache Erklärung, warum er im zweiten Rennen über das Limit ging.



«Ich hatte ein gutes Rennen und versuchte, einen Vorsprung von mehr als einer Sekunde auf meinen Verfolger aufrechtzuerhalten. Ich dachte aber, es ist Huertas und nicht Manzi, aber ich war am Limit und stürzte. Es wird für Jerez eine Lektion sein.»