Yamaha R9: Größte Supersport-Investition seit Jahren 14.10.2024 - 21:40 Von Ivo Schützbach

© Yamaha Mit der neuen R9 will Yamaha an frühere WM-Erfolge anknüpfen

Von 2017 bis 2022 gewann Yamaha die Supersport-WM sechsmal in Folge, dann wurden die Next-Generation-Regeln eingeführt. Mit der neuen R9 will der japanische Hersteller an frühere Erfolge anknüpfen.