Ducati zum zweiten Mal in Folge Marken-Weltmeister

Was bis 2022 für Yamaha galt, gilt seit Einführung der Next-Generation-Regeln in der Supersport-WM für Ducati. Die mittlere Kategorie der seriennahen Weltmeisterschaft wird zunehmend von einem Hersteller dominiert.

Weil die Supersport-WM zu einem Yamaha-Cup verkommen war, entschieden sich FIM und Dorna für 2022 zu einer Öffnung des Reglements für hubraumstärkere Motorräder, was auch der Entwicklung am Markt entspricht. Die Performance der Next-Generation genannten Motorräder wird über eine komplexe Balanceregel einander angeglichen. Konnte im ersten Jahr noch der überragende Dominique Aegerter für Yamaha Fahrer- und Herstellertitel gewinnen, holte 2023 Nicolò Bulega beide Titel erstmals in der Geschichte für Ducati.

Und in diesem Jahr haben die Italiener beim vorletzten Rennwochenende in Estoril bereits die Markenwertung gewonnen. Unglaubliche 18 der bisher 22 Rennen wurden von Ducati-Piloten gewonnen. Für zehn Erfolge sorgte WM-Leader Adrian Huertas, der, sofern kein Unglück passiert, am kommenden Wochenende in Jerez auch die Fahrerwertung gewinnen wird. Sieben Siege erzielte Yari Montella (Barni Ducati) und einen Niki Tuuli (EAB Ducati).

«Wir sind glücklich und stolz, unseren zweitenHersteller-Titel in der Supersport-Weltmeisterschaft zu gewinnen – ein Erfolg, der unserem sechsten Konstrukteurstitel in der MotoGP in Misano Ende September folgt», freute sich Ducati-Mastermind Gigi Dall'Igna. «Dies ist ein weiterer wichtiger Meilenstein, der einmal mehr das Engagement und die Hingabe der Männer und Frauen bei Ducati Corse unter Beweis stellt. Vielen Dank an sie alle sowie an die Teams und Fahrer, die dazu beigetragen haben, die Panigale V2 an die Weltspitze zu bringen.»

Einzige Marke, die 2024 neben Ducati Rennsiege erreichte, ist Yamaha (4).

Außerdem: Über die Hälfte der Podestplätze (34 von 66) wurde von Ducati eingenommen! Unter diesem Aspekt ist es geradezu erstaunlich, dass es in einem Rennen kein einziger Ducati-Pilot auf dem Podium stand: Im zweiten Lauf in Barcelona nahmen Stefano Manzi (1./Yamaha), Marcel Schrötter (2./MV Agusta) und Lucas Mahias (3./Yamaha) die Podestplätze ein.