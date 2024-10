Bo Bendsneyder: Aus dem Stand schneller als Schrötter

Bei seinem Debüt in der Supersport-WM 2024 wurde Bo Bendsneyder im zweiten Rennen in Estoril bester MV Agusta Pilot. Nach seinem plötzlichen Aus in der Moto2 war das für den Niederländer Balsam auf der Seele.

Bo Bendsneyder hat turbulente Wochen hinter sich. Zuerst wollte ihn sein Moto2-Team in die spanische Serie abschieben, weshalb der 25-Jährige kurzerhand die Kündigung einreichte. Es kam zum Kontakt mit dem Supersport-Team MV Agusta Reparto Corse, bei dem der Niederländer die Nachfolge des nach Aragon zu Yamaha Thailand gewechselten Bahattin Sofuoglu antrat. Estoril am vergangenen Wochenende war sein erster Einsatz auf der F3 800.

Für Bendsneyder von Vorteil: Aus der Moto2 kennt er Pirelli-Reifen und auch den Charakter eines Dreizylindermotors. Das Wetter am Freitag und Samstag (die Piste war die meiste Zeit nass oder zumindest feucht), machte sein Debüt dennoch zu einer großen Herausforderung. «Ich hatte auf bessere Bedingungen gehofft, um das Bike kennenzulernen. Ich hatte ein gutes Gefühl im Nassen, konnte aber nur vier Runden auf trockener Strecke fahren», erklärte Bendsneyder vor dem ersten Rennen – und fuhr als Achter nur 1,2 sec hinter seinen Teamkollegen Marcel Schrötter über die Ziellinie! «Mein erstes Rennen in der Supersport-WM hat Spaß gemacht! Am Anfang tat ich mich etwas schwer, aber mit jeder Runde lernte ich das Motorrad besser kennen und wurde schneller.»

Erstaunlich: Trotz der geringen Erfahrung fuhr der bisherige Moto2-Pilot im ersten Rennen in 1:41,149 min bereits schneller als die Stammfahrer Schrötter (1:41,247 min) und Federico Caricasulo (Motozoo/1:41,261 min).

Seinen Speed münzte Bendsneyder im zweiten Rennen am Sonntag als bester MV Agusta-Pilot in einen beeindruckenden fünften Platz um. «Natürlich bin ich mit dem heutigen Tag sehr zufrieden», jubelte der Supersport-Rookie im Gespräch mit unseren Kollegen von racesport.nl. «Ich bin ich total glücklich, wie es an diesem Wochenende gelaufen ist. Das Wichtigste für mich ist, dass ich wieder Spaß am Rennen gefunden habe. Auf und abseits der Strecke, und dann merkt man einfach, dass der Speed da ist.»

Anders als Marcel Schrötter glaubt Bendsneyder nicht, dass fehlende Motorleistung die Ursache am Performance-Unterschied zur Konkurrenz ist. «Natürlich fehlt uns etwas Speed und ich hatte vor allem im zweiten Sektor noch ein paar Probleme. Ich glaube aber nicht, dass Letzteres viel mit dem Motor zu tun hat», widerspricht der Niederländer sogar den Aussagen von Schrötter. «Wir müssen realistisch sein, wir haben vielleicht dreißig Runden auf trockener Strecke geschafft und ich denke, das war das größere Problem. Das war eigentlich ziemlich schade, denn in den anderen Sektoren war ich recht schnell und habe im zweiten Sektor immer wieder verloren. Dadurch konnte ich einfach nicht mit den Männern vor mir mithalten und konnte nicht wirklich am Kampf um das Podium mitmischen.»