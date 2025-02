Michael Rinaldi nach SSP-Debüt: «Das war akzeptabel»

Nach 222 Superbike-Rennen mit Ducati absolvierte Michael Rinaldi am vergangenen Wochenende auf Phillip Island sein Debüt mit Yamaha in der Supersport-WM. Der Italiener schlug sich prächtig.

Mit Lucas Mahias und Michael Rinaldi hat das Yamaha-Team GMT94 eine interessante Fahrerpaarung für die Supersport-WM 2025. Der Franzose ist ein etablierter Top-5-Fahrer in der mittleren Kategorie der seriennahen Weltmeisterschaft, der Italiener bringt den Fahrstil der Superbike-WM mit, mit dem er in 222 Rennen 23 Podestplätze eingefahren hatte.

Rinaldi hatte für sein Supersport-Debüt die tendenziell schlechteren Voraussetzungen als sein Teamkollege, denn für den ersten Supersport-Test mit Yamaha im November erhielt er keine Freigabe von seinem früheren Ducati-Team – reine Schikane von Motocorsa-Boss Lorenzo Mauri.

© Gold & Goose Willkommen zum Rennen auf Phillip Island © Gold & Goose Marcel Schrötter © Gold & Goose Tom Booth-Amos © Gold & Goose Bo Bendsneyder © Gold & Goose Stefano Manzi © Gold & Goose Marcel Schrötter © Gold & Goose Valentin Debise und Oliver Bayliss © Gold & Goose Jeremy Alcoba © Gold & Goose Lucas Mahias © Gold & Goose Michael Rinaldi und Thomas Booth-Amos © Gold & Goose Bo Bendsneyder © Gold & Goose Can Öncü © Gold & Goose Oliver Bayliss © Gold & Goose Stefano Manzi © Gold & Goose Jaume Masiá und Thomas Booth-Amos © Gold & Goose Xavier Cardelús © Gold & Goose Stefano Manzi gewinnt Lauf 1 © Gold & Goose Booth-Amos, Manzi, Schrötter © Gold & Goose Sieger Stefano Manzi © Gold & Goose Tom Booth-Amos gewinnt Lauf 2 © Gold & Goose Manzi, Booth-Amos, Bendsneyder © Gold & Goose Sieger Tom Booth-Amos Zurück Weiter

Als Zehnter der Superpole stand Rinaldi sieben Plätze hinter Mahias und schied im ersten Lauf zudem mit Motorschaden aus. Aber im zweiten Rennen am Sonntag präsentierte sich der 29-Jährige von seiner besten Seite und stürmte von Startposition 11 bis auf Rang 4 nach vorn, zwischenzeitliche Rennführung inklusive.



«Phillip Island ist geschafft. Trotz des technischen Problems am Samstag bin ich insgesamt zufrieden», erklärte Rinaldi. «Wir haben in jeder Session Fortschritte gemacht und ein vierter Platz in einer neuen Kategorie ist, finde ich, mehr als akzeptabel. Nach und nach schaffen wir den Anschluss.»

Mit Platz 4, nur 2,2 sec hinter dem Drittplatzierten, sorgte Rinaldi auch für das beste Einzelergebnis von GMT94.