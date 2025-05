Cremona, Qualifying: Pole-Position für MV Agusta

Supersport-Pilot Federico Caricasulo (MV Agusta) sicherte sich in Cremona die Pole-Position. Die Yamaha-Fahrer Can Öncü und Stefano Manzi belegten die Ränge 2 und 3. Öttl und Schrötter nur auf den Positionen 15 und 17.

Im freien Training am Freitagmittag in Cremona fuhr Ducati-Pilot Jaume Masia mit 1:32,196 min die schnellste Zeit. Filippo Farioli (MV Agusta) und Can Öncü (Yamaha) folgten auf den Rängen 2 und 3. Die beiden deutschen Fahrer Marcel Schrötter und Philipp Öttl (beide Ducati) wurden Fünfter und 13.

Für die erste ansprechende Rundenzeit in der Superpole am Nachmittag sorgte Valentin Debise (Ducati) mit 1:32,346 min. Dahinter folgten Bo Bendsneyder (MV Agusgta) und WM-Leader Stefano Manzi (Yamaha). In seiner zweiten Runde setzte sich Bendsneyder mit 1:32,230 min an die Spitze.

Die Top-5 nach zehn Minuten: Tom Booth-Amos (1:32,104 min), Bendsneyder, Debise, Manzi und Masia. Schrötter und Öttl waren zu diesem Zeitpunkt auf den Positionen 7 und 14 zu finden.

Nach 12 Minuten stürzte Glenn van Straalen (Ducati) in Kurve 11 – er blieb unverletzt. Triumph-Pilot Booth-Amos führte das Feld mit 1:32,070 min an.

Zur Hälfte der Session führte Jaume Masia das Feld an. Mit 1:31,853 min war er der erste Fahrer, der am Freitag unter die 1:32er-Marke kam. Zum Vergleich: der Pole-Rekord aus 2024 von Adrian Huertas (Ducati) steht bei 1:31,478 min.

18 Minuten vor dem Ende setzte sich Can Öncü mit 1:31,863 min an die zweite Stelle. Booth-Amos lag zu diesem Zeitpunkt auf Rang 3, Bendsneyder war Vierter. Öttl und Schrötter waren auf den Positionen 11 und 12 zu finden.

Zwei Minuten später hatte Booth-Amos in Kurve 4 einen Abflug – er blieb unverletzt, richtete seine Triumph wieder auf und fuhr weiter, um sein ramponiertes britisches Bike von der Strecke zu entfernen.

12 Minuten vor Schluss hatte Andy Verdoia in Kurve 11 mit seiner MV Agusta ein technisches Problem – er rollte zum Streckenrand und schob sein Motorrad durch das Kiesbett von der Piste.

Wie immer, ging es erst in den letzten Minuten des 40-minütigen Qualifyings richtig zur Sache, als alle mit frischen Reifen auf die finale Zeitenjagd gingen. Sechs Minuten vor dem Ende stürzte Farioli in Kurve 2, der zu diesem Zeitpunkt auf Position 9 lag.

Drei Minuten vor dem Ende setzte sich Lucas Mahias (Yamaha) auf Platz 4. Kurz danach fuhr Öncü mit 1:31,768 min eine neue Bestzeit. Die Top-Fahrer fuhren alle dicht hintereinander – es herrschte viel Hektik auf der kleinen Piste in Cremona.

Eine Minute später setzte sich Federico Caricasulo mit 1:31,728 min an die Spitze. Am Ende stürzte Yuki Okamoto (Yamaha) in Kurve 11.

An die Zeit von Caricasulo kam niemand mehr heran – er startet am Samstag von der Pole-Position. Die Yamaha-Piloten Can Öncü und Stefano Manzi komplettieren die erste Startreihe.

Jaume Masia beendete die Superpole-Session auf Rang 4, Bo Bendsneyder wurde Fünfter. Lucas Mahias, Tom Booth-Amos, Valentin Debise, Niccolo Antonelli und Xavi Cardelus komplettieren die Top-10.

Die deutschen Piloten Philipp Öttl und Marcel Schrötter (beide Ducati) landeten auf den Rängen 15 und 17.

In den Top-10 waren vier Yamaha, zwei MV Agusta, drei Ducati und eine Triumph zu finden. Die beste Kawasaki lag auf Position 16 (Jeremy Alcoba), bester Honda-Fahrer war Kaito Toba (Platz 18). Ana Carrasco beendete das Qualifying mit 2,804 sec Rückstand auf Rang 30.

