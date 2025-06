Roberto Garcia statt Rinaldi: Test mit Yamaha erfolgt 03.06.2025 - 10:35 Von Kay Hettich

© GMT94 GMT94 und Roberto Garcia

Selten gab es unterjährig so viele Fahrerwechsel in der Supersport-WM wie in diesem Jahr. Mit Roberto Garcia dockt ein Rookie bei GMT94 Yamaha an. Der Teenager aus Spanien ist ein interessanter Neuzugang.