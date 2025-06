Gewaltige MotoGP-Dynamik: Lackschaden bei Ducati 03.06.2025 - 17:15 Von Thomas Kuttruf

© Gold & Goose Überraschungsfaktor: Johann Zarco sorgte in Le Mans für die bislang größte Sensation © Gold & Goose WM-Rang 1 und 2: Marc und Alex Marquez Zurück Weiter

Zugegeben – nicht alles hat sich verändert. Sowohl in der Fahrer- als auch in der Marken-Weltmeisterschaft ist Ducati weiter in Front. Und doch erlebt die MotoGP eine bislang turbulente Saison der großen Überraschungen.