Nach Moto2-Reinfall: Kawasaki glaubt an Xavi Artigas

Seinen Platz in der Moto2 verlor Xavier Artigas auf unschöne Weise, nun startet der Spanier seine Karriere auf serienbasierten Motorrädern neu. Kawasaki ermöglicht dem Spanier einen Gaststart in der Supersport-WM 2025.

Xavier Artigas hat turbulente Monate hinter sich. Im Dezember wurde der 22-Jährige von Forward Racing nach der Verpflichtung von Jorge Navarro für die Moto2 kurzerhand vor die Tür gesetzt. Und das Preicanos-Team, bei dem Artigas notgedrungen für 2025 unterschrieb, sperrte noch vor Saisonbeginn zu.

Am Ende landete der Spanier in der italienischen Supersport-Serie (CIV), wo er im Team Black-Flag-Motorsport eine Kawasaki ZX-6R pilotiert. Die Umstellung bewältigte Artigas problemlos: Nach den Meetings in Misano und Mugello erreichte er zwei Podestplätze und zwei weitere Top-5-Finishs.

Im Hintergrund zog Manuel Puccetti die Fäden. Es ist offensichtlich, dass der Teamchef des Kawasaki-Werksteams in der Superbike-WM einen Plan mit Artigas verfolgt.

«Artigas ist unser Supersport-Testfahrer», erklärte der 48-Jährige gegenüber SPEEDWEEK.com «Ich habe ihn bei einem Kawasaki-Team in der italienischen Serie unterbringen können und dort ist er aktuell Gesamtzweiter. Er ist ein Fahrer mit Potenzial und für das WM-Meeting in Misano wird er mit einer Wildcard dabei sein. Zuvor werden wir mit ihm testen, damit er sich an die Pirelli-Reifen gewöhnt, weil er sonst Dunlop fährt.»