Neue Kawasaki ZX-6R: Immer besser, immer schneller

Als einziger Kawasaki-Pilot hat Jeremy Alcoba in der Supersport-WM 2025 einen schweren Stand. Die neue ZX-6R wird aber immer konkurrenzfähiger, sagt der 23-jährige Spanier.

Kawasaki hat möglicherweise etwas zu lange für eine aktualisierte ZX-6R für den Einsatz in der Supersport-WM gewartet, denn nach und nach wechselten Teams zu anderen Herstellern. Übrig blieb 2025 nur das italienische Puccetti-Team, das den Werksauftritt der Japaner organisiert. So fährt mit Jeremy Alcoba nur ein einziges grünes Motorrad in der mittleren Kategorie mit.

Als Rookie schlägt sich der Spanier beachtlich: Die Top-10 sind die Regel, Platz 5 im zweiten Lauf auf Phillip Island sein bestes Finish. Nach fünf Meetings belegt Alcoba mit 68 WM-Punkten Rang 8 der Gesamtwertung.

Vor dem Rennwochenende auf dem Misano World Circuit Mitte Juni kam Kawasaki bei der Weiterentwicklung der ZX-6R ein gutes Stück weiter. «Wir haben beim zweitägigen Test viele Dinge ausprobiert und Lösungen gefunden, die wir bei der nächsten Runde einsetzen werden», verriet der 23-Jährige aus Tortosa. «Das Motorrad ist zunehmend konkurrenzfähig, und mit den neuen Komponenten hat sich auch die Beschleunigung verbessert.»

Von den beim Misano-Test anwesenden Supersport-Piloten war nur Jaume Masià (Ducati) schneller, der zuletzt in Most den ersten Lauf gewann. «Wir hatten uns entschieden, uns auf die Rennpace und nicht auf die fliegende Runde zu konzentrieren, und daran werden wir während des Rennwochenendes arbeiten», winkte Alcoba ab. «Wir sind bereit für unser zweites Heimrennen!»