Donington, Lauf 1: Yamaha-Sieg durch Manzi, Öttl 6.

Das erste Rennen der Supersport-WM 2025 in Donington war spannend bis in die letzte Runde zwischen Stefano Manzi (Yamaha) und Tom Booth-Amos (Triumph), den der Italiener für sich entschied. Philipp Öttl guter Sechster.

Die Pole-Position für den ersten Lauf der Supersport-WM 2025 in Donington hatte sich am Freitag Stefano Manzi vor seinem Yamaha-Markenkollegen Can Öncü gesichert. Die erste Reihe komplettierte Ducati-Aushängeschild Jaume Masia. Philipp Öttl (Ducati) qualifizierte sich als Achter. Marcel Schrötter (Ducati) war in der Superpole gestürzt und musste von Position 15 starten.

Bei Rennstart um 14:35 Uhr Ortszeit war das Wetter mit 25 Grad Celsius, Sonnenschein und kaum Wind nahezu perfekt. Im Sprint zur ersten Kurve setzte sich zunächst Öncü durch. Vorn bildete sich eine Gruppe mit vier Yamaha und je einer Ducati und Triumph, die sich vom Rest des Feldes absetzen.

Nach zahlreichen Positionswechseln setzten sich Manzi und Tom Booth-Amos (Triumph) an der Spitze ab. Sechs Runden vor dem Ende hatten die Verfolger Lucas Mahias, Can Öncü, Roberto Garcia (alle Yamaha) und Masia bereits über vier Sekunden Rückstand.

Die letzten Runden hatten es in sich. Booth-Amos und Manzi überholten sich mehrfach und attackierten sich am Limit. Als der Engländer in der letzten Runde nach einem Verbremser abkürzen musste, war das Rennen entschieden. Doch Booth-Amos bekam eine Long-Lap aufgebrummt, die der Triumph-Pilot noch absolvierte und knapp Platz 2 ins Ziel retten konnte. Den Kampf um Platz 3 entschied nach einem ebenso großartigen Duell Lucas Mahias (Yamaha) für sich.

Bester Ducati-Pilot wurde einmal mehr Jaume Masia als Vierter. Ein starkes Rennen fuhr auch Jeremy Alcoba mit der einzige Kawasaki auf der siebten Position. Die beste MV Agusta brachte Mattia Casadei auf Rang 8 ins Ziel.

Ein feines Rennen fuhr Philipp Öttl, der nach einem guten Start auf Platz 6 die Ziellinie kreuzte. Unauffällig dagegen Marcel Schrötter, der zunächst bis auf die zehnte Position nach vorn kam, am Ende aber Zwölfter wurde.

Bester Honda-Pilot wurde Kaito Toba als 16., nachdem Corentin Perolari wegen riskanter Fahrweise in Misano (Kollision mit Lucas Mahias) zwei Long-Lap-Penalty absolvieren musste.



Niki Tuuli kam mit der QJ Motor auf der 18. Position ins Ziel.

So lief das Rennen:

Start: Öncü vor Manzi, Masia und Mahias. Öttl biegt als Siebter in die erste Kurve ein.



Runde 1: Die Top-4 unverändert. Roberto Garcia (Yamaha) Fünfter. Öttl auf acht, Schrötter Zwölfter.



Runde 2: Masia schnappt sich in 1:30,465 min Manzi und Öncü und führt das Rennen an. Booth-Amos jetzt Fünfter.



Runde 3: Masia führt 0,6 sec vor Manzi und Öncü. Booth-Amos in 1:30,307 min jetzt vor auf Platz 4. Öttl Siebter, Schrötter Zwölfter.



Runde 4: Booth-Amos (3.) schnappt sich Öncü. Perolari (27.) hat zwei Long-Lap absolviert. Manzi holt in 1:29,604 min zu Masia auf.



Runde 5: Sturz Filipo Farioli, später auch De Rosa.



Runde 6: Die Top-6 in 1,4 sec, dann Öttl und Bayliss im Kampf um Platz 7.



Runde 7: Booth-Amos übernimmt vor den Foggy-Esses erstmals die Führung, dann Manzi, Masia und Öncü. Schrötter Zwölfter.



Runde 8: Vier Yamaha kämpfen in der vorderen Gruppe um den Sieg, aber nur eine Ducati und Triumph.



Runde 9: Booth-Amos und Manzi setzen sich ab. Öncü (3.) und Mahias (4.) vorbei an Masia (5.). Sturz Bayliss.



Runde 10: Booth-Amos in 1:29,583 min mit der schnellsten Rennrunde. Garcia auf Platz 6 gestürzt. Öttl 4 sec zurück Sechster. Schrötter durch Stürze auf Platz 10.



Runde 11: Manzi (2.) kontert in 1:29,511 min.



Runde 12: Booth-Amos 0,4 sec vor Manzi und 3,5 vor Öncü. Perolari auf 18 hinter seinem Honda-Markenkollegen Toba.



Runde 13: Mahias, Öncü und Masia kämpfen um Platz 3. Alcoba mit der einzigen Kawasaki auf der achten Position. Schrötter auf Platz 12 zurückgefallen.



Runde 14: Der Reifenverschleiß scheint sich bei Booth-Amos bemerkbar zu machen. Perolari steuert die Box an.



Runde 15: Öttl (6.) fährt solide Rundenzeiten. Schrötter unverändert auf Platz 12.



Runde 16: Manzi bremst sich auf der letzten Rille an Booth-Amos vorbei in Führung.



Runde 17: Booth-Amos wieder in Führung. Bo Bendsneyder (MV Agusta) gibt das Rennen in der Box auf.



Runde 18: Zwischen Manzi und Booth-Amos werden die Ellbogen ausgefahren. Die Positionen ändern sich ständig.



Letzte Runde: Booth-Amos verpasst nach einem Verbremser die Schikane und muss sich mit Platz 2 begnügen. Manzi gewinnt, Mahias entscheidet den Kampf um Platz 3 für sich. Öttl auf Platz 6.