Donington, Training: Yamaha vorne – mit Zusatzgewicht

Das einzige freie Training der Supersport-WM in Donington Park beendete am Freitagmittag ein Yamaha-Trio an der Spitze. Marcel Schrötter und Philipp Öttl (beide Ducati) wurden 11. und 16.

In der Supersport-WM gibt es am Freitag nur ein freies Training über 40 Minuten, um 17 Uhr MEZ geht es bereits ins Qualifying. Die Balance-Regel hat sich für die Rennen in England dahingehend geändert, dass das Mindestgewicht der Yamaha R9 sowie das Gesamtgewicht aus Maschine und voller Montur um jeweils fünf Kilogramm nach oben gesetzt wurde. Auf die beiden WM-Führenden Stefano Manzi und Can Öncü hat das aber kaum Auswirkungen.



In der ersten Viertelstunde wurde die Bestzeit laufend verbessert. Erst als Manzi 1:29,803 min fuhr, hatte diese länger Bestand.



Zum Vergleich: Die schnellste Rennrunde 1:28,637 min drehte Yari Montella (Ducati) 2024, der Pole-Rekord stammt aus demselben Jahr von Adrian Huertas (Ducati) und steht bei 1:28,322 min.



In den letzten 15 Minuten rückten zahlreiche Fahrer mit neuen Reifen aus. Zuerst übernahm Can Öncü (Evan Bros Yamaha) mit 1:29,723 min die Spitze, dann rollte Manzi mit einem technischen Problem an seiner Ten-Kate-Yamaha aus. In letzter Sekunde katapultierte sich Ex-Weltmeister Lucas Mahias auf Platz 1, der Franzose fuhr 0,188 sec schneller als Öncü.



Damit liegen drei Yamaha-Fahrer vorne, es folgt der WM-Fünfte Tom Booth-Amos auf der Triumph vor den Ducati-Assen Valentin Debise und Jaume Masia.



Philipp Öttl (Feel Ducati) wurde mit einer knappen Sekunde Rückstand Elfter, Marcel Schrötter (WRP Ducati) 16. (+1,302 sec).



Frauen-Weltmeisterin Ana Carrasco landete im 34 Teilnehmer starken Feld mit 3,607 sec Rückstand auf dem vorletzten Platz. Honda-France-Teamkollege Corentin Perolari brachte die beste CBR600RR auf Rang 8 (+0,835 sec).