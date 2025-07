Donington, Lauf 2: Öncü siegt, Manzi patzt, Öttl 6.

Den zweiten Supersport-Lauf in Donington Park gewann Yamaha-Ass Can Öncü gegen den starken Triumph-Piloten Tom Booth-Amos. Philipp Öttl fuhr eines seiner besten Rennen mit der V2-Ducati.

Die Startaufstellung für das zweite Rennen der beiden Supersport-Serien wird seit 2024 nach einem anderen Verfahren ermittelt: Nicht die Superpole allein zählt, sondern für die Top-9 die schnellste Rundenzeit aus Lauf 1. Ab Startplatz 10 wird die Reihenfolge der Superpole herangezogen. Damit soll ein ähnlicher Effekt erzielt wie durch das Superpole-Race in der Superbike-Kategorie.

Auf der Pole-Position änderte sich mit Lauf-1-Sieger Stefano Manzi (Yamaha) nichts. Als Zweiter der Startaufstellung rückte Tom Booth-Amos (Triumph) aber um fünf Positionen deutlich nach vorn. Die erste Reihe komplettierte Can Öncü (Yamaha). Philipp Öttl (Ducati) rückte um zwei Plätze auf Platz 6 auf. Für Marcel Schrötter blieb es bei Startplatz 15.

Öncü gewann den Start, doch Booth-Amos übernahm noch in Runde 1 die Führung. Noch in der ersten Runde eine rennentscheidende Szene: Manzi touchiert das Hinterrad von Öncü und fällt auf Platz 16 zurück. Damit verabschiedete sich der WM-Leader vom Kampf um den Sieg. Seine anschließende Aufholjagd brachte den Ten Kate Yamaha-Piloten noch bis Position 7 nach vorn.

An der Spitze führte Booth-Amos sein Heimrennen fehlerfrei an, abschütteln konnte er Öncü und Lucas Mahias (Yamaha) jedoch nicht. Fünf Runden vor dem Ende fuhren die Top-3 noch innerhalb nur einer Sekunde. In Runde 16 übernahm der Evan Bros Yamaha-Pilot das Kommando und holte sich in der Melbourne-Hairpin die Führung. Der Türke hatte Reserven und fuhr innerhalb nur einer Runde 0,8 sec Vorsprung heraus. Kontrolliert brachte Öncü die verbliebende Distanz hinter sich und holte vor Booth-Amos und Mahias seinen fünften Saisonsieg.

Die beste Ducati brachte Jaume Masià auf der vierten Position ins Ziel – für viele Runden hatte Philipp Öttl diese Position inne. Der Bayer fuhr als Sechster dennoch ein starkes Rennen. Bei Marcel Schrötter lief dagegen nichts zusammen. Um Platz 15 kämpfend, stellte der 32-Jährige seine WRP-Ducati in Runde 12 ab.

Als Achter fuhr Jeremy Alcoba mit der einzigen Kawasaki ein feines Rennen, auch Honda-Pilot Corentin Perolari wusste als Neunter zu überzeugen. Etwas enttäuschend dagegen MV Agusta auf Platz 10 durch Mattia Casadei. Mit Raffaele De Rosa auf Position 25 waren WM-Punkte für QJ Motor in weiter Ferne.

So lief das Rennen:

Start: Öncü vor Manzi und Booth-Amos in die erste Kurve. Dann Mahias, Garcia und Öttl. Schrötter reiht sich auf 14 ein. Sturz Niki Tuuli (QJ) und Like Power (MV).



Runde 1: Booth-Amos übernimmt die Führung. Manzi fährt Öncü fast aufs Hinterrad und fällt in Folge auf Platz 16 zurück. Öttl Fünfter.



Runde 2: Während Booth-Amos in 1:29,752 min die schnellste Runde fährt, bläst Manzi zur Attacke und hat bereits drei Positionen zurückerobert.



Runde 3: Booth-Amos verfolgt von den Yamaha-Piloten Öncü, Mahias und Garcia. Öttl (5.) hält mit 1,2 sec Rückstand mit.



Runde 4: Öncü (2.) in 1:29,571 min mit der schnellsten Rennrunde. Perolari fährt mit der schwachen Honda auf Platz 6 mit.



Runde 5: Manzi Elfter. Sturz Taccini.



Runde 6: Booth-Amos 0,3 sec vor Öncü und 0,6 sec vor Mahias. Öttl mit 1,5 sec Rückstand weiter auf Platz 5. Manzi (10.) legt sich Oli Bayliss zurecht.



Runde 7: Booth-Amos setzt sich in 1:29,496 min leicht ab. Jaume Masià (Ducati) schnappt sich Perolari. Als sich Öttl verbremst, übernimmt der Spanier in derselben Runde auch noch Platz 5.



Runde 8: Masia (4.) in 1:29,462 min weiter mit Drang nach vorn. Schrötter hängt auf Platz 15 fest.



Runde 9: Booth-Amos, Öncü und Mahias innerhalb 0,7 sec.



Runde 10: Manzi (9.) vorbei an Bayliss, hängt jetzt aber hinter Alcoba fest.



Runde 11: Masia vorbei an Garcia auf Platz 4, auch Öttl (5.) geht am Spanier vorbei. Manzi (8.) 6,6 sec hinter dem Führenden.



Runde 12: Booth-Amos hat sich um 0,7 sec abgesetzt. Schrötter stellt sein Motorrad in der Box ab.



Runde 13: Masia, Öttl, Garcia und Perolari kämpfen um Platz 4.



Runde 14: Öncü wieder am Hinterrad von Booth-Amos. Garcia wieder vorbei an Öttl (6.)



Runde 15: Die Top-3 fahren 3 sec vor Masia (4.), der sich von Garcia und Öttl gelöst hat.



Runde 16: Öncü in der Melbourne-Hairpin vorbei an Booth-Amos! Der Kampf um den Sieg ist eröffnet.



Runde 17: Manzi (8.) am Hinterrad von Perolari – aber der Franzose ist eine harte Nuss.



Runde 18: Öncü führt um eine Sekunde. Manzi hat Perolari auf der letzten Rille ausgebremst und ist Siebter.



Letzte Runde: Öncü gewinnt vor Booth-Amos und Mahias. Öttl rettet Platz 6 vor dem heranstürmenden Manzi ins Ziel.