Öncü spottet über Manzi: «Fand das wirklich witzig!»

Can Öncü triumphierte am Sonntag

Bei der Supersport-WM in Donington gerieten Can Öncü und Stefano Manzi aneinander: Öncü bewies Zweikampfstärke, fuhr zum Sieg und spottete nach dem Rennen über die Aktion von seines Yamaha-Markenkollegen.

Mit einem Sieg im Sonntags-Rennen der Supersport-WM in Donington machte Can Öncü mit einem Schlag 16 Punkte auf WM-Leader und Yamaha-Markenkollege Stefano Manzi gut. Im zweiten Lauf duellierten sich Öncü und Manzi zu Beginn um die Führung. Eine Szene in Kurve 11 beendete das Duell der Yamaha-Piloten und sorgte später für Gesprächsstoff.

Was passiert war: Manzi attackierte Öncü, doch der Türke machte die Tür zu. Manzis Vorderrad berührte das Motorrad von Öncü. Um einen Sturz zu vermeiden, richtete Manzi seine R9 auf und fuhr geradeaus in die Long-Lap-Schleife. Durch die Szene verlor der Italiener viele Positionen.

Öncüs Reaktion fiel selbstbewusst aus: «Ich verstehe es nicht, ich fand das wirklich witzig von ihm. Er versuchte, zu attackieren. Doch so funktioniert das nicht. Ich schaue mir das ein oder zwei Mal an, doch wir stammen aus Kenans Schule und trainieren Brems- und Überholmanöver sehr intensiv. Ich sagte mir: 'Nein, dieses Mal nicht!' Ich gab ihm meine Antwort und werde das weiterhin tun.»

Samstags-Sieger Manzi verlor durch die Aktion viele Positionen und kämpfte sich bis Rennende noch auf die siebte Position vor. Mehr war nach der Szene mit Öncü nicht drin.

Aber auch Öncü erlebte in Donington kein perfektes Wochenende und ließ am Samstag als Fünfter einige Punkte liegen. Für den Sieg im Sonntags-Rennen musste der Türke das Duell mit Lokalmatador Tom Booth-Amos (Triumph) für sich entscheiden und meisterte diese Aufgabe das souverän.

«Uns war klar, dass wir schnell sind», hielt Öncü fest. «Ich bin richtig happy und weiß gar nicht, was ich sagen soll. Samstag war richtig schwierig, wir hatten stark zu kämpfen. Wir arbeiteten bis nach Mitternacht an der Abstimmung und suchten nach dem Fehler. Es war harte Arbeit, aber wir wurden mit dem entsprechenden Ergebnis belohnt.»

«Ich möchte mich beim Team und allen um mich herum bedanken, auch bei Kenan. Wir haben hart gepusht und das ist das Resultat», freute sich der Sieger, der mit seinem Erfolg einen aus türkischer Sicht sehr erfolgreichen Sonntag komplettierte.

Bruder Deniz Öncü gewann auf dem Sachsenring das Moto2-Rennen, Toprak Razgatlioglu dominierte in Donington die Superbike-WM und Can Öncü gewann das Sonntags-Rennen in der Supersport-WM. «Ich gratuliere allen türkischen Fahrern. Mein Bruder gewann in der Moto2, Toprak und ich gewannen ebenfalls. Wir haben an diesem Wochenende wirklich gut gearbeitet», jubelte Can Öncü.

Mentor und Manager Kenan Sofuoglu hat den Motorrad-Rennsport in der Türkei auf ein hohes Niveau gehoben. Can Öncü bedankt sich beim ehemaligen Supersport-Champion: «Er unterstützte mich das komplette Wochenende über. Ich bin stolz, einer seiner Fahrer zu sein. Es macht mich stolz, dass er mein großer Bruder ist.»

Mit 45 Punkten Rückstand geht es in zwei Wochen zum Balaton Park. Öncü feiert beim kommenden Rennwochenende in Ungarn seinen 22. Geburtstag. «Ich will mir selbst ein schönes Geschenk machen. Ich bin richtig gespannt und motiviert», so der Türke vor dem achten Rennwochenende der Supersport-WM 2025.