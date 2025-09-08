Philipp Öttl (8.): Pech, Strafe und starkes Comeback
Philipp Öttl, dahinter Marcel Schrötter
Philipp Öttl bereitete sich beim neunten Saisonmeeting der Supersport-WM 2025 seriös auf die Rennen auf dem Circuit de Nevers Magny-Cours vor. Im freien Training am Freitag verwendete der Bayer lediglich einen Satz Reifen, um Reifenverschleiß und die bestmögliche Pace ins Gleichgewicht zu bringen: Mit Erfolg, denn in 1:38,339 min fuhr er seine schnellste Rundenzeit erst am Ende.
Doch schon in der Superpole folgte für den Ducati-Piloten ein doppelter Rückschlag: Auf seinem zweiten Run stürzte er auf dem Öl einer defekten Maschine und konnte nach einer Blitzreparatur nur noch zwei Runden fahren: Startplatz 8. Später erhielt der 29-Jährige wegen Bummelns auf der Ideallinie jedoch eine Rückstufung um drei Positionen.
Als bester Ducati-Pilot wurde Öttl im ersten Lauf am Samstag Neunter. Am Sonntag schlug das Pech erneut zu, als der Ainringer in Kurve 5 fast zum Stehen kam.
«Mit dem Wochenende kann ich nicht zufrieden sein, da wir unseren Speed nicht in Ergebnisse umsetzen konnten», ärgerte sich Öttl. «Im Qualifying begann es mit dem unverschuldeten Sturz und der Startplatz Strafe. Das machte die Ausgangslage für das erste Rennen schwierig. Als wir im zweiten Rennen vorne dabei waren, musste ich zwei Konkurrenten ausweichen und war wieder weit zurück. Wir waren konkurrenzfähig, doch ich konnte nicht die möglichen Top-5-Resultate einfahren. Das ärgert mich. Auf der anderen Seite gibt mir die Leistung Zuversicht für die restlichen drei Rennen.»
Eine kleine Genugtuung für Öttl: Beim neunten Saisonmeeting verbesserte er sich vorbei an Marcel Schrötter auf Rang 9.
|Ergebnis Supersport- WM 2025, Magny-Cours, Rennen 2:
|Pos
|Fahrer
|Motorrad
|Diff
|1.
|Stefano Manzi (I)
|Yamaha
|2.
|Can Öncü (TR)
|Yamaha
|+ 0,554 sec
|3.
|Tom Booth-Amos (GB)
|Triumph
|+ 9,393
|4.
|Jeremy Alcoba (E)
|Kawasaki
|+ 9,665
|5.
|Corentin Perolari * (F)
|Honda
|+ 9,985
|6.
|Simon Jespersen (DK)
|Ducati
|+ 10,817
|7.
|Filippo Farioli (I)
|MV Agusta
|+ 12,790
|8.
|Philipp Öttl (D)
|Ducati
|+ 15,428
|9.
|Jaume Masia (E)
|Ducati
|+ 16,388
|10.
|Oliver Bayliss (AUS)
|Triumph
|+ 18,114
|11.
|Marcel Schrötter (D)
|Ducati
|+ 18,261
|12.
|Niki Tuuli * (FIN )
|QJ Motor
|+ 19,961
|13.
|Lucas Mahias (F)
|Yamaha
|+ 21,610
|14.
|Roberto Garcia (I)
|Yamaha
|+ 23,254
|15.
|Xavi Cardelus (AND)
|Ducati
|+ 27,055
|16.
|Leonardo Taccini (I)
|Ducati
|+ 28,104
|17.
|Bo Bendsneyder (NL)
|MV Agusta
|+ 28,834
|18.
|Yuki Okamoto (J)
|Yamaha
|+ 39,409
|19.
|Mattia Volpi (I)
|MV Agusta
|+ 39,935
|20.
|Raffaele De Rosa * (I)
|QJ Motor
|+ 40,229
|21.
|Luke Power (AUS)
|MV Agusta
|+ 41,634
|22.
|Kaito Toba (J)
|Honda
|+ 46,316
|23.
|Bryan D'Onofrio (I)
|Ducati
|+ 56,375
|24.
|Ana Carrasco * (E)
|Honda
|+ 57,613
|25.
|Syarifuddin Azman (MAL)
|Honda
|+ > 1 min
|26.
|Loic Arbel (F)
|MV Agusta
|+ > 1 min
|-
|Federico Caricasulo (I)
|Ducati
|-
|Niccolo Antonelli (I)
|Yamaha
|-
|Bartholome Perrin (F)
|Yamaha
|-
|Muhammad Norrodin (MAL)
|Honda
|-
|Valentin Debise (F)
|Ducati
|-
|Ondrej Vostatek (CZ)
|Ducati
|-
|Alberto Surra (I)
|Yamaha
|Ergebnis Supersport- WM 2025, Magny-Cours, Rennen 1:
|Pos
|Fahrer
|Motorrad
|Diff
|1.
|Stefano Manzi (I)
|Yamaha
|2.
|Can Öncü (TR)
|Yamaha
|+ 0,244 sec
|3.
|Alberto Surra (I)
|Yamaha
|+ 4,415
|4.
|Lucas Mahias (F)
|Yamaha
|+ 5,991
|5.
|Corentin Perolari * (F)
|Honda
|+ 7,257
|6.
|Tom Booth-Amos (GB)
|Triumph
|+ 8,852
|7.
|Filippo Farioli (I)
|MV Agusta
|+ 10,740
|8.
|Jeremy Alcoba (E)
|Kawasaki
|+ 12,344
|9.
|Philipp Öttl (D)
|Ducati
|+ 12,711
|10.
|Bo Bendsneyder (NL)
|MV Agusta
|+ 13,286
|11.
|Xavi Cardelus (AND)
|Ducati
|+ 19,744
|12.
|Oliver Bayliss (AUS)
|Triumph
|+ 19,933
|13.
|Raffaele De Rosa * (I)
|QJ Motor
|+ 25,390
|14.
|Ondrej Vostatek (CZ)
|Ducati
|+ 25,635
|15.
|Niccolo Antonelli (I)
|Yamaha
|+ 28,857
|16.
|Luke Power (AUS)
|MV Agusta
|+ 36,608
|17.
|Yuki Okamoto (J)
|Yamaha
|+ 40,380
|18.
|Mattia Volpi (I)
|MV Agusta
|+ 41,605
|19.
|Loic Arbel (F)
|MV Agusta
|+ 53,809
|20.
|Bryan D'Onofrio (I)
|Ducati
|+ 53,833
|21.
|Syarifuddin Azman (MAL)
|Honda
|+ 54,320
|22.
|Ana Carrasco * (E)
|Honda
|+ 54,770
|23.
|Bartholome Perrin (F)
|Yamaha
|+ 59,256
|24.
|Muhammad Norrodin (MAL)
|Honda
|+ > 1 min
|25.
|Simon Jespersen (DK)
|Ducati
|+ > 1 min
|-
|Marcel Schrötter (D)
|Ducati
|-
|Valentin Debise (F)
|Ducati
|-
|Kaito Toba (J)
|Honda
|-
|Federico Caricasulo (I)
|Ducati
|-
|Roberto Garcia (I)
|Yamaha
|-
|Leonardo Taccini (I)
|Ducati
|-
|Niki Tuuli * (FIN )
|QJ Motor
|-
|Jaume Masia (E)
|Ducati
|Supersport-WM 2025: Stand nach 18 von 24 Rennen
|Pos
|Fahrer
|Motorrad
|Punkte
|1.
|Stefano Manzi (I)
|Yamaha
|344
|2.
|Can Öncü (TR)
|Yamaha
|275
|3.
|Tom Booth-Amos (GB)
|Triumph
|214
|4.
|Jaume Masia (E)
|Ducati
|198
|5.
|Bo Bendsneyder (NL)
|MV Agusta
|178
|6.
|Lucas Mahias (F)
|Yamaha
|166
|7.
|Jeremy Alcoba (E)
|Kawasaki
|128
|8.
|Valentin Debise (F)
|Ducati
|119
|9.
|Philipp Öttl (D)
|Ducati
|110
|10.
|Marcel Schrötter (D)
|Ducati
|108
|11.
|Oliver Bayliss (AUS)
|Triumph
|76
|12.
|Aldi Mahendra (RI)
|Yamaha
|73
|13.
|Corentin Perolari * (F)
|Honda
|68
|14.
|Simon Jespersen (DK)
|Ducati
|66
|15.
|Filippo Farioli (I)
|MV Agusta
|65
|16.
|Xavi Cardelus (AND)
|Ducati
|64
|17.
|Federico Caricasulo (I)
|Ducati
|48
|18.
|Roberto Garcia (I)
|Yamaha
|43
|19.
|Leonardo Taccini (I)
|Ducati
|41
|20.
|Mattia Casadei (I)
|MV Agusta
|35
|21.
|Ondrej Vostatek (CZ)
|Ducati
|20
|22.
|Michael Rinaldi (I)
|Yamaha
|17
|23.
|Alberto Surra (I)
|Yamaha
|16
|24.
|Niccolo Antonelli (I)
|Yamaha
|13
|25.
|Kaito Toba (J)
|Honda
|12
|26.
|Luke Power (AUS)
|MV Agusta
|9
|27.
|Raffaele De Rosa * (I)
|QJ Motor
|4
|* WorldSSP Challenge