Aragón-Sieger Valentin Debise: Der Bann ist gebrochen

Von Kay Hettich
Valentin Debise und Renzi Corse: Pure Freude und Erleichterung
© Renzi Corse

Valentin Debise und Renzi Corse: Pure Freude und Erleichterung

Beim Supersport-Meeting im MotorLand Aragón schrieb sich Valentin Debise endlich in die Liste der Siegfahrer ein. Der Ducati-Pilot schrammte mehrfach an seinem ersten Triumph vorbei, für den er viel Geld bezahlen musste.
Sein Debüt in der Supersport-WM gab Valentin Debise bereits 2012, aber nach nur einer Saison war für den Franzosen Feierabend und er kam fortan nur noch als Ersatz- oder Gaststarter zum Einsatz. Seine Rückkehr als Stammfahrer gab der mittlerweile 33-Jährige 2023 mit GMT94 Yamaha und wechselte in diesem Jahr zum Ducati-Team Renzi Corse.

Die Bilanz von Debise: Nach 88 Rennen holte der Franzose 30 Top-Ergebnisse, davon acht dritte und drei zweite Plätze. Und am Samstag holte der Ducati-Pilot beim zehnten Saisonmeeting in Aragón im ersten Lauf seinen ersten Sieg!

Es gab niemanden im Fahrerlager, der Debise diesen Erfolg nicht gegönnt hat. «Es ist wunderbar», sagte Debise im Gespräch mit SPEEDWEEK.com-Redakteur Sebastian Fränzschky erleichtert. «Ich kam nach fast zehn Jahren zurück in diese Meisterschaft, was finanziell schwer zu stemmen war. Irgendwie habe ich es mit meinen Sponsoren geschafft, die Mitgift für ein Team zusammenzubekommen. Als Fahrer und Person habe ich mich weiter verbessern können. Schon vergangene Saison war ich stark und hatte den Sieg mehrmals vor Augen, aber immer kam etwas dazwischen. Ich habe mich nicht entmutigen lassen. Jetzt waren alle Puzzleteile an der richtigen Stelle und wir haben einen Sieg eingefahren. Nach der harten Arbeit fühlt sich das verdammt gut an.»

Schon am Freitag zeigte Debise als Schnellster im freien Training und als Zweiter der Superpole, dass mit ihm in Aragón zu rechnen ist. «Ich war mir selbst nicht sicher, denn mit der Ducati findet man schwer das richtige Fenster, in dem das Bike funktioniert», erzählte der Routinier. «Ich hatte eine gewisse Vorstellung, wie es uns hier gelingen kann und drängte mein Team dazu, es zu versuchen. Zuerst war es nicht perfekt, aber es gab positive Ansätze. Wir haben dann weiter daran gearbeitet und letztlich konnte ich meine Pace verbessern. Ich gehe davon aus, dass es auch auf anderen Rennstrecken besser sein wird.»

Auffällig: Ducati hat 2025 erst ein Rennen gewonnen (Jaume Masia in Most, Lauf 1). Die meisten Siege fuhren Yamaha-Piloten ein, doch die R9 wurde vor dem Meeting in Aragón um 800/min kastriert. «Das macht sich bemerkbar», bestätigte Debise. «An den vorherigen Wochenende war mein Motorrad immer etwas langsamer als die der Konkurrenten. Jetzt war das Bike von Öncü auf der Geraden nicht schneller als meines. Die Yamaha-Piloten werden sich ärgern, aber ich denke, es ist jetzt fairer.»

Als Supersport-Sieger rückt Debise für 2026 möglicherweise in den Fokus anderer Teamchefs. «Natürlich möchte ich in der Weltmeisterschaft bleiben, aber mein Team verlangt einen Haufen Kohle von mir», sagte Debise mit einem Seitenhieb in Richtung von Renzi Corse. «Ich muss schauen, welche Optionen sich mir bieten. Meiner Meinung ist ein gutes Team in dieser Serie wichtiger als das Motorrad. Momentan scheint die R9 das beste Bike zu sein und das wird auch 2026 so sein.»

Ergebnis Supersport- WM 2025, Aragon, Rennen 1:
Pos Fahrer Motorrad Diff
1. Valentin Debise (F) Ducati
2. Can Öncü (TR) Yamaha + 0,197 sec
3. Stefano Manzi (I) Yamaha + 3,236
4. Philipp Öttl (D) Ducati + 5,842
5. Filippo Farioli (I) MV Agusta + 8,685
6. Jaume Masia (E) Ducati + 10,503
7. Xavi Cardelus (AND) Ducati + 10,537
8. Lucas Mahias (F) Yamaha + 10,901
9. Alberto Surra (I) Yamaha + 12,493
10. Jeremy Alcoba (E) Kawasaki + 12,621
11. Mattia Casadei (I) MV Agusta + 13,168
12. Roberto Garcia (I) Yamaha + 13,578
13. Federico Caricasulo (I) Ducati + 14,525
14. Marcel Schrötter (D) Ducati + 15,932
15. Simon Jespersen (DK) Ducati + 16,321
16. Tom Booth-Amos (GB) Triumph + 16,600
17. Ondrej Vostatek (CZ) Ducati + 16,998
18. Kadir Erbay (TR) Ducati + 17,248
19. Raffaele De Rosa * (I) QJ Motor + 17,315
20. Corentin Perolari * (F) Honda + 17,664
21. Niccolo Antonelli (I) Yamaha + 19,002
22. Kaito Toba (J) Honda + 27,851
23. Oliver Bayliss (AUS) Triumph + 35,608
24. Bryan D'Onofrio (I) Ducati + 42,550
25. Yuki Okamoto (J) Yamaha + 42,849
26. Syarifuddin Azman (MAL) Honda + 43,078
27. Andrea Giombini (I) Ducati + 44,202
28. Ana Carrasco * (E) Honda + 57,330
29. Niki Tuuli * (FIN ) QJ Motor + > 1 min
30. Muhammad Norrodin (MAL) Honda + > 1 min
- Loic Arbel (F) MV Agusta
- Bo Bendsneyder (NL) MV Agusta
Supersport-WM 2025: Stand nach 19 von 24 Rennen
Pos Fahrer Motorrad Punkte
1. Stefano Manzi (I) Yamaha 360
2. Can Öncü (TR) Yamaha 295
3. Tom Booth-Amos (GB) Triumph 214
4. Jaume Masia (E) Ducati 208
5. Bo Bendsneyder (NL) MV Agusta 178
6. Lucas Mahias (F) Yamaha 174
7. Valentin Debise (F) Ducati 144
8. Jeremy Alcoba (E) Kawasaki 134
9. Philipp Öttl (D) Ducati 123
10. Marcel Schrötter (D) Ducati 110
11. Oliver Bayliss (AUS) Triumph 76
12. Filippo Farioli (I) MV Agusta 76
13. Aldi Mahendra (RI) Yamaha 73
14. Xavi Cardelus (AND) Ducati 73
15. Corentin Perolari * (F) Honda 68
16. Simon Jespersen (DK) Ducati 67
17. Federico Caricasulo (I) Ducati 51
18. Roberto Garcia (I) Yamaha 47
19. Leonardo Taccini (I) Ducati 41
20. Mattia Casadei (I) MV Agusta 40
21. Alberto Surra (I) Yamaha 23
22. Ondrej Vostatek (CZ) Ducati 20
23. Michael Rinaldi (I) Yamaha 17
24. Niccolo Antonelli (I) Yamaha 13
25. Kaito Toba (J) Honda 12
26. Luke Power (AUS) MV Agusta 9
27. Raffaele De Rosa * (I) QJ Motor 4
28. Niki Tuuli * (FIN ) QJ Motor 4
* WorldSSP Challenge

