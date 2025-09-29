Anmelden Registrieren Einstellungen Abonnements & Käufe Abmelden
MotoGP: Marc Marquez ist Weltmeister!

Marcel Schrötter (Ducati): Was in Aragón schief lief

Von Kay Hettich
Die Meute hinter Marcel Schrötter war schnell und kampfstark
© Gold & Goose

Die Meute hinter Marcel Schrötter war schnell und kampfstark

Beim Supersport-Meeting im MotorLand Aragón wollte Marcel Schrötter wieder in die Nähe der Top-5 fahren, doch davon war der WRP-Ducati-Pilot mit 14. Plätzen weit entfernt.
Jetzt für den Newsletter anmelden und alle Highlights zweimal wöchentlich direkt in den Posteingang erhalten!

Seit Platz 6 im ersten Lauf 1 in Misano gelang Marcel Schrötter in der Supersport-WM 2025 kein einstelliges Ergebnis, Aragón am vergangenen Wochenende war da keine Ausnahme. Ein bescheidener 16. Startplatz in der Superpole und machte ein gutes Finish bereits kaum realisierbar. Als 14. am Samstag war auch die schnellste Rennrunde des 32-Jährigen nicht unter den besten neun, weshalb Marcel auch im Sonntagsrennen als 16. im Grid stand – es wurde erneut Platz 14.

Dabei hatte sich Schrötter viel für Aragón vorgenommen und sprach von den Top-5. Tatsächlich war ein besseres Ergebnis drin, zumindest im zweiten Rennen. «Auch wenn es auf dem Blatt Papier nicht danach aussieht, mein Gefühl wird besser und besser», betonte der Bayer. «Im Rennen hatten wir zwischenzeitlich eine ordentliche Pace. Dass es am Ende nur der 14. Platz wurde, war dem Chaos der letzten Runde geschuldet. Ich habe wirklich gekämpft und mein Bestes gegeben, weil ich als Erster meiner Gruppe ins Ziel kommen wollte. Zwei Runden vor Schluss habe ich die Spitze in meiner Gruppe übernommen, weil ich mir ziemlich sicher war, die Jungs anführen zu können. Aber in Kurve eins wurde es eng, als Niki Tuuli innen reinhielt und ich weit abgedrängt wurde. So hat sich die gesamte Gruppe wieder zusammengeschoben.»

In Runde 13 von 15 kreuzte Schrötter noch als Zwölfter die Linie. «Als erster war Caricasulo da, der mich zwei Kurven später überholt hat. Ich habe sofort einen Konter gemacht, was nicht der einzige war, denn dieses Spielchen zog sich fast eine halbe Runde hin, bis ich in Kurve zehn einen Fehler machte», bedauerte der Ducati-Pilot. «Ich wollte dort viel Schwung mitnehmen, bin aber über die Curbs gekommen und das hat das Gegenteil bewirkt. Der ganze Drive war weg, sodass auf der langen Geraden gleich mehrere Fahrer links und rechts an mir vorbeifuhren. Von dem her ist die letzte Runde einfach blöd gelaufen. Aber ich wollte unbedingt meinen Kampfgeist zeigen und als Gewinner meiner Gruppe hervorgehen.»

Trotz der bescheidenen Ausbeute belegt Schrötter weiter den zehnten WM-Rang, doch sein Rückstand zu Platz 9 ist von zwei auf 22 Punkte angewachsen.

Ergebnis Supersport- WM 2025, Aragon, Rennen 2:
Pos Fahrer Motorrad Diff
1. Can Öncü (TR) Yamaha
2. Stefano Manzi (I) Yamaha + 0,027 sec
3. Valentin Debise (F) Ducati + 0,146
4. Philipp Öttl (D) Ducati + 0,499
5. Jaume Masia (E) Ducati + 2,846
6. Xavi Cardelus (AND) Ducati + 3,731
7. Tom Booth-Amos (GB) Triumph + 4,533
8. Filippo Farioli (I) MV Agusta + 4,769
9. Alberto Surra (I) Yamaha + 5,105
10. Federico Caricasulo (I) Ducati + 12,420
11. Corentin Perolari * (F) Honda + 12,684
12. Niki Tuuli * (FIN ) QJ Motor + 12,958
13. Oliver Bayliss (AUS) Triumph + 13,120
14. Marcel Schrötter (D) Ducati + 13,416
15. Raffaele De Rosa * (I) QJ Motor + 13,527
16. Simon Jespersen (DK) Ducati + 15,343
17. Ondrej Vostatek (CZ) Ducati + 15,790
18. Niccolo Antonelli (I) Yamaha + 18,316
19. Bo Bendsneyder (NL) MV Agusta + 25,403
20. Lucas Mahias (F) Yamaha + 35,589
21. Bryan D'Onofrio (I) Ducati + 36,931
22. Syarifuddin Azman (MAL) Honda + 37,154
23. Roberto Garcia (I) Yamaha + 37,228
24. Andrea Giombini (I) Ducati + 37,351
25. Loic Arbel (F) MV Agusta + 43,120
26. Yuki Okamoto (J) Yamaha + 45,879
27. Ana Carrasco * (E) Honda + 50,100
28. Muhammad Norrodin (MAL) Honda + > 1 min
- Mattia Casadei (I) MV Agusta
- Kadir Erbay (TR) Ducati
- Jeremy Alcoba (E) Kawasaki
- Kaito Toba (J) Honda
Ergebnis Supersport- WM 2025, Aragon, Rennen 1:
Pos Fahrer Motorrad Diff
1. Valentin Debise (F) Ducati
2. Can Öncü (TR) Yamaha + 0,197 sec
3. Stefano Manzi (I) Yamaha + 3,236
4. Philipp Öttl (D) Ducati + 5,842
5. Filippo Farioli (I) MV Agusta + 8,685
6. Jaume Masia (E) Ducati + 10,503
7. Xavi Cardelus (AND) Ducati + 10,537
8. Lucas Mahias (F) Yamaha + 10,901
9. Alberto Surra (I) Yamaha + 12,493
10. Jeremy Alcoba (E) Kawasaki + 12,621
11. Mattia Casadei (I) MV Agusta + 13,168
12. Roberto Garcia (I) Yamaha + 13,578
13. Federico Caricasulo (I) Ducati + 14,525
14. Marcel Schrötter (D) Ducati + 15,932
15. Simon Jespersen (DK) Ducati + 16,321
16. Tom Booth-Amos (GB) Triumph + 16,600
17. Ondrej Vostatek (CZ) Ducati + 16,998
18. Kadir Erbay (TR) Ducati + 17,248
19. Raffaele De Rosa * (I) QJ Motor + 17,315
20. Corentin Perolari * (F) Honda + 17,664
21. Niccolo Antonelli (I) Yamaha + 19,002
22. Kaito Toba (J) Honda + 27,851
23. Oliver Bayliss (AUS) Triumph + 35,608
24. Bryan D'Onofrio (I) Ducati + 42,550
25. Yuki Okamoto (J) Yamaha + 42,849
26. Syarifuddin Azman (MAL) Honda + 43,078
27. Andrea Giombini (I) Ducati + 44,202
28. Ana Carrasco * (E) Honda + 57,330
29. Niki Tuuli * (FIN ) QJ Motor + > 1 min
30. Muhammad Norrodin (MAL) Honda + > 1 min
- Loic Arbel (F) MV Agusta
- Bo Bendsneyder (NL) MV Agusta
Supersport-WM 2025: Stand nach 20 von 24 Rennen
Pos Fahrer Motorrad Punkte
1. Stefano Manzi (I) Yamaha 380
2. Can Öncü (TR) Yamaha 320
3. Tom Booth-Amos (GB) Triumph 223
4. Jaume Masia (E) Ducati 219
5. Bo Bendsneyder (NL) MV Agusta 178
6. Lucas Mahias (F) Yamaha 174
7. Valentin Debise (F) Ducati 160
8. Philipp Öttl (D) Ducati 136
9. Jeremy Alcoba (E) Kawasaki 134
10. Marcel Schrötter (D) Ducati 112
11. Filippo Farioli (I) MV Agusta 84
12. Xavi Cardelus (AND) Ducati 83
13. Oliver Bayliss (AUS) Triumph 79
14. Aldi Mahendra (RI) Yamaha 73
15. Corentin Perolari * (F) Honda 73
16. Simon Jespersen (DK) Ducati 67
17. Federico Caricasulo (I) Ducati 57
18. Roberto Garcia (I) Yamaha 47
19. Leonardo Taccini (I) Ducati 41
20. Mattia Casadei (I) MV Agusta 40
21. Alberto Surra (I) Yamaha 30
22. Ondrej Vostatek (CZ) Ducati 20
23. Michael Rinaldi (I) Yamaha 17
24. Niccolo Antonelli (I) Yamaha 13
25. Kaito Toba (J) Honda 12
26. Luke Power (AUS) MV Agusta 9
27. Niki Tuuli * (FIN ) QJ Motor 8
* WorldSSP Challenge

Diesen Artikel teilen auf...

Mehr über...

Siehe auch

Videos

Thema der Woche

Grandioser Marc Marquez: Das gelang keinem vor ihm

Von Ivo Schützbach
Noch nie in der Geschichte der Motorrad-Weltmeisterschaft hat sich ein Champion der höchsten Klasse nach fünf Jahren ohne Titel erneut zur Nummer 1 aufgeschwungen. Marc Marquez ist herausragend.
» weiterlesen
 

TV-Programm

  • Mo. 29.09., 09:10, Motorvision TV
    Classic
  • Mo. 29.09., 11:00, Motorvision TV
    Top Speed Classic
  • Mo. 29.09., 11:55, SPORT1+
    The Front Row
  • Mo. 29.09., 11:55, Motorvision TV
    FastZone 2024
  • Mo. 29.09., 12:20, SPORT1+
    The Front Row
  • Mo. 29.09., 12:20, Motorvision TV
    Motocross: FIM-Weltmeisterschaft
  • Mo. 29.09., 14:10, Motorvision TV
    Gearing Up
  • Mo. 29.09., 14:30, WDR Fernsehen
    Plötzlich Onkel
  • Mo. 29.09., 15:10, Motorvision TV
    Australian Drag Racing Championship
  • Mo. 29.09., 16:45, Motorvision TV
    Rallye: Africa Eco Race
» zum TV-Programm
6.96 13091925 C2909054513 | 12