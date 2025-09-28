Anmelden Registrieren Einstellungen Abonnements & Käufe Abmelden
MotoGP: Marc Marquez ist Weltmeister!

Tipps von Chaz Davies: Philipp Öttl kratzt am Podium

Von Sebastian Fränzschky
Bei der Supersport-WM in Aragon kam Philipp Öttl im zweiten Rennen nur 0,499 Sekunden hinter Sieger Can Öncü ins Ziel, verpasste das Podium aber knapp: Die Bilanz fällt positiv aus, auch dank der Tipps von Chaz Davies.
Weniger als eine halbe Sekunde trennte Ducati-Pilot Philipp Öttl bei der Supersport-WM in Aragon von einem Podestplatz. Am Sonntag startete der Deutsche von der Pole ins zweite Rennen. «Das Gefühl habe ich einfach nur genossen – eine Pole ist immer etwas Besonderes», kommentierte er beim Treffen mit SPEEDWEEK.com in Aragon. «Aus der ersten Reihe sind die Starts zudem immer entspannter.»

Öttl behauptete sich in der Spitzengruppe. «Das Renntempo war zu Beginn langsamer als erwartet. Gegen Rennende hingegen waren die Rundenzeiten schneller als erwartet», wunderte sich der 29-Jährige.

«Ich rechnete mir Chancen aus, heute aufs Podium zu fahren oder vielleicht sogar zu gewinnen. In den finalen drei oder vier Runden musste ich hart pushen, um den Anschluss zu halten. Unterm Strich war es dennoch ein gutes Rennen. Mir fehlte gegen Rennende nur ein bisschen mehr», erklärte Öttl.

Zwischenzeitlich lag Öttl vorn, entschied sich dann aber dazu, sich in der vier Fahrer starken Führungsgruppe bewusst zurückfallen zu lassen, um in der Schlussphase eine Attacke zu starten. «Ich dachte, dass ich am Ende stärker angreifen kann. Ich schonte die Reifen. Im Vergleich zum Rennen am Samstag, in dem ich die Reifen stark beanspruchen musste, um an die Spitze heranzufahren, hatte ich heute mehr Gummi übrig. Doch es reichte dennoch nicht», so Öttl.

Zwei vierte Plätze und die Pole für Lauf 2 sind dennoch eine Ausbeute, mit der Öttl sehr zufrieden ist. «Wir hatten ein gutes und konstantes Rennwochenende. Beide Rennen waren gut, darauf können wir aufbauen», bemerkte der Ducati-Pilot.

Sein Team machte an diesem Wochenende eine Änderung, die bei Öttl gut ankam: «Wir haben das Motorrad an diesem Wochenende etwas anders abgestimmt. Das war für mich eine Hilfe. Die Änderung ging in Richtung Haftung in maximaler Schräglage. Dafür mussten wir etwas Fahrstabilität opfern. Das ist eigentlich etwas, das ich nicht unbedingt mag. In der Supersport-WM benötigt man im Vergleich zur Superbike-WM aber nicht so viel Fahrstabilität. Es waren kleine Details, die unterm Strich gut waren.»

Aber nicht nur die Abstimmung wurde optimiert, auch Öttls Fahrstil wurde unter die Lupe genommen. Dafür setzte sich der Deutsche mit Riding-Coach Chaz Davies zusammen, der für Ducati sehr präzise Analysen anfertigt, um die finalen Details zu verbessern.

«Es hat auf jeden Fall etwas gebracht», kommentierte Öttl die Analyse mit Aragon-Spezialist Chaz Davies. «Wir haben uns intensiv mit Kurve 14 und 15 beschäftigt. In dieser Passage verlor ich konstant zwei Zehntelsekunden. Wir mussten ziemlich stark in die Details eintauchen, weil allein auf den Videoaufnahmen nicht so viel zu sehen war. Es ging um Feinheiten, das war nicht so leicht umzusetzen. Heute im Rennen habe ich es schon ein bisschen besser hinbekommen.»

«Es geht ums Timing beim Fahren. Zuvor fuhr ich etwas zu schnell in die Kurve und war dann zu zeitig wieder am Gas. Ich habe mir das Leben selbst schwer gemacht. Heute versuchte ich, die Kurve besser vorzubereiten», beschrieb Öttl die Erkenntnisse der Analyse.

Im Gesamtklassement liegt Öttl aktuell auf der achten Position und ist damit bester Deutscher. Im Oktober biegt die Supersport-WM 2025 in Estoril und Jerez auf die Zielgerade. «Estoril ist eine gute Strecke, darauf freue ich mich», schaut Öttl auf die kommende Station. «Ich würde gern noch etwas näher am Podium dran sein. Sicher will ich es auch aufs Podium schaffen, das ist das Ziel. Wenn mehr dabei herauskommt, dann ist es noch besser.»

Ergebnis Supersport- WM 2025, Aragon, Rennen 2:
Pos Fahrer Motorrad Diff
1. Can Öncü (TR) Yamaha
2. Stefano Manzi (I) Yamaha + 0,027 sec
3. Valentin Debise (F) Ducati + 0,146
4. Philipp Öttl (D) Ducati + 0,499
5. Jaume Masia (E) Ducati + 2,846
6. Xavi Cardelus (AND) Ducati + 3,731
7. Tom Booth-Amos (GB) Triumph + 4,533
8. Filippo Farioli (I) MV Agusta + 4,769
9. Alberto Surra (I) Yamaha + 5,105
10. Federico Caricasulo (I) Ducati + 12,420
11. Corentin Perolari * (F) Honda + 12,684
12. Niki Tuuli * (FIN ) QJ Motor + 12,958
13. Oliver Bayliss (AUS) Triumph + 13,120
14. Marcel Schrötter (D) Ducati + 13,416
15. Raffaele De Rosa * (I) QJ Motor + 13,527
16. Simon Jespersen (DK) Ducati + 15,343
17. Ondrej Vostatek (CZ) Ducati + 15,790
18. Niccolo Antonelli (I) Yamaha + 18,316
19. Bo Bendsneyder (NL) MV Agusta + 25,403
20. Lucas Mahias (F) Yamaha + 35,589
21. Bryan D'Onofrio (I) Ducati + 36,931
22. Syarifuddin Azman (MAL) Honda + 37,154
23. Roberto Garcia (I) Yamaha + 37,228
24. Andrea Giombini (I) Ducati + 37,351
25. Loic Arbel (F) MV Agusta + 43,120
26. Yuki Okamoto (J) Yamaha + 45,879
27. Ana Carrasco * (E) Honda + 50,100
28. Muhammad Norrodin (MAL) Honda + > 1 min
- Mattia Casadei (I) MV Agusta
- Kadir Erbay (TR) Ducati
- Jeremy Alcoba (E) Kawasaki
- Kaito Toba (J) Honda
Ergebnis Supersport- WM 2025, Aragon, Rennen 1:
Pos Fahrer Motorrad Diff
1. Valentin Debise (F) Ducati
2. Can Öncü (TR) Yamaha + 0,197 sec
3. Stefano Manzi (I) Yamaha + 3,236
4. Philipp Öttl (D) Ducati + 5,842
5. Filippo Farioli (I) MV Agusta + 8,685
6. Jaume Masia (E) Ducati + 10,503
7. Xavi Cardelus (AND) Ducati + 10,537
8. Lucas Mahias (F) Yamaha + 10,901
9. Alberto Surra (I) Yamaha + 12,493
10. Jeremy Alcoba (E) Kawasaki + 12,621
11. Mattia Casadei (I) MV Agusta + 13,168
12. Roberto Garcia (I) Yamaha + 13,578
13. Federico Caricasulo (I) Ducati + 14,525
14. Marcel Schrötter (D) Ducati + 15,932
15. Simon Jespersen (DK) Ducati + 16,321
16. Tom Booth-Amos (GB) Triumph + 16,600
17. Ondrej Vostatek (CZ) Ducati + 16,998
18. Kadir Erbay (TR) Ducati + 17,248
19. Raffaele De Rosa * (I) QJ Motor + 17,315
20. Corentin Perolari * (F) Honda + 17,664
21. Niccolo Antonelli (I) Yamaha + 19,002
22. Kaito Toba (J) Honda + 27,851
23. Oliver Bayliss (AUS) Triumph + 35,608
24. Bryan D'Onofrio (I) Ducati + 42,550
25. Yuki Okamoto (J) Yamaha + 42,849
26. Syarifuddin Azman (MAL) Honda + 43,078
27. Andrea Giombini (I) Ducati + 44,202
28. Ana Carrasco * (E) Honda + 57,330
29. Niki Tuuli * (FIN ) QJ Motor + > 1 min
30. Muhammad Norrodin (MAL) Honda + > 1 min
- Loic Arbel (F) MV Agusta
- Bo Bendsneyder (NL) MV Agusta
Supersport-WM 2025: Stand nach 20 von 24 Rennen
Pos Fahrer Motorrad Punkte
1. Stefano Manzi (I) Yamaha 380
2. Can Öncü (TR) Yamaha 320
3. Tom Booth-Amos (GB) Triumph 223
4. Jaume Masia (E) Ducati 219
5. Bo Bendsneyder (NL) MV Agusta 178
6. Lucas Mahias (F) Yamaha 174
7. Valentin Debise (F) Ducati 160
8. Philipp Öttl (D) Ducati 136
9. Jeremy Alcoba (E) Kawasaki 134
10. Marcel Schrötter (D) Ducati 112
11. Filippo Farioli (I) MV Agusta 84
12. Xavi Cardelus (AND) Ducati 83
13. Oliver Bayliss (AUS) Triumph 79
14. Aldi Mahendra (RI) Yamaha 73
15. Corentin Perolari * (F) Honda 73
16. Simon Jespersen (DK) Ducati 67
17. Federico Caricasulo (I) Ducati 57
18. Roberto Garcia (I) Yamaha 47
19. Leonardo Taccini (I) Ducati 41
20. Mattia Casadei (I) MV Agusta 40
21. Alberto Surra (I) Yamaha 30
22. Ondrej Vostatek (CZ) Ducati 20
23. Michael Rinaldi (I) Yamaha 17
24. Niccolo Antonelli (I) Yamaha 13
25. Kaito Toba (J) Honda 12
26. Luke Power (AUS) MV Agusta 9
27. Niki Tuuli * (FIN ) QJ Motor 8
* WorldSSP Challenge

