Philipp Öttl : Neuer Ducati-Vertrag für SSP-WM 2026

Für regelmäßige Leser von SPEEDWEEK.com ist es keine Überraschung: Philipp Öttl und das Ducati-Team Feel Racing machen in der Supersport-WM 2026 zusammen weiter.

Nach zwei Supersport-Titelgewinnen mit Nicolò Bulega und Adrian Huertas hatte das Team Feel Racing für 2025 hochgesteckte Ziele, doch die konnte Philipp Öttl in diesem Jahr nicht umsetzen. Dies hatte verschiedene Gründe.

Nach vielversprechenden Wintervorbereitungen stürzte der Bayer während des finalen Tests auf Phillip Island und verletzte sich das Knie. Es dauerte bis Most im Mai, bis sich der 29-Jährige seiner Normalform näherte und das erste Podium erreichte. Außerdem haben sich die Kräfteverhältnisse der Motorräder durch die Balanceregelung des Motorrad-Weltverbands FIM zugunsten anderer Hersteller verschoben.

Diese Faktoren waren Team und Öttl bewusst, als man bei Jahresmitte die Gespräche über die weitere Zusammenarbeit intensivierte. Beide Seiten schätzen sich und wissen, welche Fehler dieses Jahr gemacht wurden. Das Verhältnis ist konstruktiv und auf Fortschritt bedacht, es herrscht viel gegenseitiges Vertrauen.

Nun die erlösende Nachricht: Der Vertrag für die Supersport-WM 2026 ist unterschrieben!