Anmelden Registrieren Einstellungen Abonnements & Käufe Abmelden
MotoGP: Risse über neuen KTM-Motor

Philipp Öttl : Neuer Ducati-Vertrag für SSP-WM 2026

Von Kay Hettich
Philipp Öttl : Neuer Ducati-Vertrag für SSP-WM 2026
© Gold & Goose

Philipp Öttl : Neuer Ducati-Vertrag für SSP-WM 2026

Für regelmäßige Leser von SPEEDWEEK.com ist es keine Überraschung: Philipp Öttl und das Ducati-Team Feel Racing machen in der Supersport-WM 2026 zusammen weiter.
Jetzt für den Newsletter anmelden und alle Highlights zweimal wöchentlich direkt in den Posteingang erhalten!

Nach zwei Supersport-Titelgewinnen mit Nicolò Bulega und Adrian Huertas hatte das Team Feel Racing für 2025 hochgesteckte Ziele, doch die konnte Philipp Öttl in diesem Jahr nicht umsetzen. Dies hatte verschiedene Gründe. 

Nach vielversprechenden Wintervorbereitungen stürzte der Bayer während des finalen Tests auf Phillip Island und verletzte sich das Knie. Es dauerte bis Most im Mai, bis sich der 29-Jährige seiner Normalform näherte und das erste Podium erreichte. Außerdem haben sich die Kräfteverhältnisse der Motorräder durch die Balanceregelung des Motorrad-Weltverbands FIM zugunsten anderer Hersteller verschoben.

Diese Faktoren waren Team und Öttl bewusst, als man bei Jahresmitte die Gespräche über die weitere Zusammenarbeit intensivierte. Beide Seiten schätzen sich und wissen, welche Fehler dieses Jahr gemacht wurden. Das Verhältnis ist konstruktiv und auf Fortschritt bedacht, es herrscht viel gegenseitiges Vertrauen.

Nun die erlösende Nachricht: Der Vertrag für die Supersport-WM 2026 ist unterschrieben!


Diesen Artikel teilen auf...

Mehr über...

Siehe auch

Videos

Thema der Woche

Ferrari: Grosse Ziele für 2025, peinliche Bilanz

Von Mathias Brunner
​Für viele Insider galt Singapur als die beste Chance für Ferrari, 2025 noch einen Grand Prix-Sieg zu erobern. Du ihnen gehört auch Charles Leclerc. Geht das stolze Ferrari in dieser Saison sieglos aus?
» weiterlesen
 

TV-Programm

  • Do. 09.10., 12:00, ORF Sport+
    Schätze aus dem ORF-Archiv
  • Do. 09.10., 12:20, Motorvision TV
    Top Speed Classic
  • Do. 09.10., 12:50, Motorvision TV
    Gearing Up
  • Do. 09.10., 13:20, Motorvision TV
    Motocross: FIM-Weltmeisterschaft
  • Do. 09.10., 13:45, ORF Sport+
    Formel 1: Großer Preis von Singapur
  • Do. 09.10., 13:50, Motorvision TV
    FastZone 2024
  • Do. 09.10., 14:15, Motorvision TV
    Icelandic Formula Off-Road
  • Do. 09.10., 15:15, Motorvision TV
    Australian Drag Racing Championship
  • Do. 09.10., 17:45, Hamburg 1
    car port
  • Do. 09.10., 18:00, SPORT1+
    The Front Row
» zum TV-Programm
6.98 07100916 C0910054513 | 5