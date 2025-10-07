Anmelden Registrieren Einstellungen Abonnements & Käufe Abmelden
MotoGP: Marc Marquez verpasst zwei GP

MV Agusta ersetzt Bo Bendsneyder – wer kommt?

Von Kay Hettich
Bo Bendsneyder
© Gold & Goose

Bo Bendsneyder

Eine überraschende Trennung von Bo Bendsneyder vollzieht MV Agusta Reparto Corse. Bei den Supersport-Events in Estoril und Jerez wird der Niederländer durch einen anderen Piloten ersetzt.
Die Zusammenarbeit von MV Agusta und Bo Bendsneyder begann in der Supersport-WM 2024 und war furios. Schon an seinem ersten Rennwochenende in Estoril preschte der Niederländer im zweiten Lauf in die Top-5, anschließend beim Finale in Jerez sogar als Dritter auf das Podium. Daraufhin einigten sich Bendsneyder und Teamchef Andrea Quadranti für die Supersport-WM 2025.

Doch genau bei diesen Meetings – Estoril und Jerez – wird ein anderer Fahrer auf der F3 800 sitzen. Denn wie SPEEDWEEK.com in Erfahrung brachte, trennte sich das schweizerische Team vor dem vorletzten Meeting von seinem Aushängeschild.

Tatsächlich läuft es in diesem Jahr nicht wie erhofft. Nachdem der frühere Moto2-Pilot in der ersten Saisonhälfte mehrere Podestplätze erreicht hatte, sind es seit Misano eher die Top-15. Nur im ersten Lauf in Ungarn glänzte der 26-Jährige aus Rotterdam noch einmal auf Platz 3.

Ob die Hintergründe der Trennung sportlicher, finanzieller oder menschlicher Natur sind, ist indes unklar. Ebenso ist bisher nicht bekannt, mit welchen Fahrern MV Agusta am kommenden Wochenende in Estoril antreten wird. Fix ist derzeit nur der Italiener Filippo Farioli, der Bendsneyder hinsichtlich der Ergebnisse zuletzt in den Schatten stellte.


