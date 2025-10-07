SSP-WM in Estoril: Neuer Teamkollege für Schrötter

Das Ducati-Team WRP Racing von Marcel Schrötter bringt zum Supersport-Meeting in Estoril einen dritten Piloten als Gaststarter mit. Matteo Ferrari ist auf Jobsuche für 2026.

Während für die Superbike-WM 2026 fast alle Plätze vergeben sind, sind in der Supersport-Kategorie nur wenige Würfel für die kommende Saison gefallen. Die Teams haben es nicht eilig: Weil die MotoE abgeschafft wird, besteht ein Überangebot potenzieller Piloten.

Einen dieser Piloten erleben wir beim Meeting in Estoril auf einer zusätzlichen Ducati Panigale V2. Im Team WRP Racing, für das in diesem Jahr Marcel Schrötter und Ondrej Vostatek antreten, gibt Matteo Ferrari sein Debüt in der Supersport-Weltmeisterschaft. Der Italiener ist der erste Gewinner der 2019 etablierten elektrischen Serie. Das tschechische Team wird dafür ein drittes Motorrad vorbereiten.

Wirklich überraschend kommt dieser Einsatz nicht: Ferrari hatte in Aragón bereits für WRP getestet.

«Unser Hauptziel ist es, wertvolle Erfahrungen zu sammeln», sagte der 28-Jährige aus Cesena vielsagend. «Ich kenne diese Rennstrecke bereits, bin dort aber noch nie mit einer 600er gefahren. Wir haben zwei Tests in Aragon absolviert und ich freue mich, sagen zu können, dass wir eine gute Ausgangsbasis gefunden haben. Wir haben noch keine klaren Erwartungen, aber wir konzentrieren uns voll und ganz darauf, hart zusammenzuarbeiten und uns so gut wie möglich auf die Rennen vorzubereiten.»