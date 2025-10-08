Fahrer zog die Reißleine: MotoZoo MV mit neuem Fahrer

Zwei Meetings vor Saisonende ist die Startaufstellung der Supersport-WM 2025 im Wandel. Weil Luke Power die Reißleine zog, tritt das MV Agusta-Team in Estoril mit einem neuen Fahrer an. Was bekannt ist.

Seit 2023 versucht sich Luke Power an der Supersport-WM, doch nur mit bescheidenem Erfolg. In seiner ersten Saison fuhr der 20-Jährige nur einen WM-Punkt ein, 2024 waren es sechs und in diesem Jahr steht Power nach zehn von zwölf Rennwochenenden bei neun Zählern.

Bei MotoZoo MV Agusta ist Power auch nicht für die Ergebnisse zuständig – der Australier trägt einen ordentlichen Batzen zum Budget bei!

Nach dem Meeting in Aragón zog Power aber überraschend die Reißleine und trennte sich von seinem Team. «Das Wochenende startete am Freitag mit einem Sturz im Qualifying aufgrund eines weiteren technischen Problems. Deshalb habe ich mich aus Sicherheitsgründen entschieden, das Wochenende auszusitzen», erklärte Power in den sozialen Medien. «Und ich habe die Entscheidung getroffen, die Saison nicht mit MotoZoo zu beenden. Ich möchte die Gelegenheit nutzen, um jedem Team und Fabio Uccelli für ihre harte Arbeit in den vergangenen drei Jahren zu danken.»

Das verwaiste Motorrad neben Mattia Casadei wird bereits in Estoril ein neuer Fahrer pilotieren. Aus gut informierten Kreisen erfuhr SPEEDWEEK.com, dass sich MotoZoo mit Xavier Artigas einigte. Der frühere Moto2-Pilot bestritt in diesem Jahr die italienische Supersport-Serie mit Black Flag Kawasaki und wurde mit drei Siegen Vizemeister. Außerdem absolvierte der Spanier in Misano einen Gaststart in der Weltmeisterschaft.