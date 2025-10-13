Anmelden Registrieren Einstellungen Abonnements & Käufe Abmelden
Superbike: Toprak wittert Ducati-Verschwörung

Magisch: Jeremy Alcoba gelang ein Kawasaki-Wunder

Von Kay Hettich
Jeremy Alcoba holte in Estoril seinen ersten Podestplatz in der Supersport-WM
© Gold & Goose

Jeremy Alcoba holte in Estoril seinen ersten Podestplatz in der Supersport-WM

Was Jeremy Alcoba am Sonntag im zweiten Rennen in Estoril vorführte, war magisch. Der Spanier sorgte mit einer furiosen Fahrt von Startplatz 25 für das erste Kawasaki-Podest in der Supersport-WM 2025.
Jeremy Alcoba hat in der Supersport-WM 2025 bereits einige starke Rennen gezeigt: Auf Phillip Island fuhr er im zweiten Lauf von Startplatz 14 als Fünfter ins Ziel und im ersten Rennen in Donington Park brauste er von 31 bis auf Platz 7 nach vorn. Das bisher beste Saisonergebnis war ein vierter Platz in Magny-Cours, den der Spanier von Startplatz 11 eingefahren hatte.

Aber neben der Performance vom vergangenen Sonntag in Estoril verblassen diese Leistungen. Der junge Spanier mit der einzigen Kawasaki ZX-6R 636 pflügte förmlich durch das Feld. Von Startplatz 25 kam Alcoba als 22. aus der ersten Runde. Bei Rennhalbzeit war er als 14. in den Punkten angekommen und beeindruckte zwei Runden später auf Position 8.

Bemerkenswert: Als der 23-Jährige nach 18 Runden als Dritter über die Ziellinie preschte, hatte er auf Sieger Stefano Manzi (Yamaha) weniger Rückstand als auf den Führenden nach der ersten Runde! Und in 1:39,868 min fuhr Alcoba erstmals in seiner Rookie-Saison die schnellste Rennrunde.

Alcoba wurde von seinem Puccetti-Team nicht ohne Grund mit Applaus empfangen und wie der Sieger gefeiert: Es war das erste Supersport-Podium des Rookies, das erste der neuen ZX-6R und das erste Kawasaki-Podium seit Can Öncü in Jerez 2023. «Wir haben unseren ersten Podiumsplatz erreicht. Ich fühle mich großartig, denn es ist schon lange her, dass ich im Parc Ferme war», sagte Alcoba erleichtert. «Ich bin in diese Meisterschaft gekommen, um zu gewinnen, aber es war ein schwieriges Jahr. Ich habe mir selbst das Versprechen abgenommen, es vor Saisonenende auf das Podium zu schaffen. Deshalb bin ich sehr glücklich darüber.»

Schon im ersten Rennen zeigte Alcoba als Siebter eine starke Aufholjagd, verpasste aber mit der zehntbesten Rundenzeit knapp eine Verbesserung der Startposition für das Sonntagsrennen. «Die Superpole war wirklich schlecht, damit hatte ich nicht gerechnet», räumte der Spanier ein. «Vor sechs Jahren, als ich das letzte Mal in der Moto3 in Estoril war, stand ich auf der Pole-Position. Ich habe mir geschworen, dass ich hier wieder auf das Podium fahren würde. Im ersten Rennen waren wir schon superschnell. Ich bin als 24. gestartet, daher war es ein schwieriges Comeback. Ich war traurig, als ich in der Startaufstellung am Sonntag nur auf Platz 25 war.»

Alcoba weiter: «Da habe ich mir gesagt: Nein, im zweiten Rennen werde ich besser sein. Das Team hat die Fahrwerksabstimmung noch einmal verbessert. Mein Speed war unglaublich, und ich habe es wie ein Kind genossen. Ich habe überall überholt und während des gesamten Rennens einige Top-Fahrer gesehen und dachte mir: Okay, noch einer, noch zwei und so weiter. Ich möchte mich nur bei allen bedanken, die an mich glauben.»

Ergebnis Supersport- WM 2025, Estoril, Rennen 2:
Pos Fahrer Motorrad Diff
1. Stefano Manzi (I) Yamaha
2. Philipp Öttl (D) Ducati + 2,599 sec
3. Jeremy Alcoba (E) Kawasaki + 3,574
4. Roberto Garcia (I) Yamaha + 3,944
5. Alberto Surra (I) Yamaha + 4,432
6. Tom Booth-Amos (GB) Triumph + 6,676
7. Ondrej Vostatek (CZ) Ducati + 7,369
8. Corentin Perolari * (F) Honda + 7,722
9. Can Öncü (TR) Yamaha + 8,464
10. Raffaele De Rosa * (I) QJ Motor + 9,556
11. Simon Jespersen (DK) Ducati + 9,606
12. Oliver Bayliss (AUS) Triumph + 10,747
13. Federico Caricasulo (I) Ducati + 10,757
14. Xavi Cardelus (AND) Ducati + 10,855
15. Leonardo Taccini (I) Ducati + 11,194
16. Marcel Schrötter (D) Ducati + 12,365
17. Mattia Casadei (I) MV Agusta + 13,296
18. Niki Tuuli * (FIN ) QJ Motor + 13,370
19. Matteo Ferrari (I) Ducati + 13,959
20. Niccolo Antonelli (I) Yamaha + 14,185
21. Kaito Toba (J) Honda + 20,847
22. Joshua Whatley (GB) MV Agusta + 22,032
23. Luca Ottaviani (I) Honda + 22,651
24. Andrea Giombini (I) Ducati + 31,545
25. Yuki Okamoto (J) Yamaha + 31,741
26. Bryan D'Onofrio (I) Ducati + 37,242
27. Loic Arbel (F) MV Agusta + 42,503
28. Ana Carrasco * (E) Honda + 49,424
- Valentin Debise (F) Ducati
- Filippo Farioli (I) MV Agusta
- Lucas Mahias (F) Yamaha
- Jaume Masia (E) Ducati
Ergebnis Supersport- WM 2025, Estoril, Rennen 1:
Pos Fahrer Motorrad Diff
1. Valentin Debise (F) Ducati
2. Stefano Manzi (I) Yamaha + 0,440 sec
3. Can Öncü (TR) Yamaha + 0,814
4. Philipp Öttl (D) Ducati + 2,616
5. Lucas Mahias (F) Yamaha + 2,667
6. Alberto Surra (I) Yamaha + 3,122
7. Jeremy Alcoba (E) Kawasaki + 4,542
8. Jaume Masia (E) Ducati + 6,902
9. Raffaele De Rosa * (I) QJ Motor + 7,930
10. Xavi Cardelus (AND) Ducati + 10,465
11. Filippo Farioli (I) MV Agusta + 13,958
12. Leonardo Taccini (I) Ducati + 15,578
13. Oliver Bayliss (AUS) Triumph + 15,630
14. Corentin Perolari * (F) Honda + 15,812
15. Ondrej Vostatek (CZ) Ducati + 16,120
16. Xavi Artigas (E) MV Agusta + 16,908
17. Roberto Garcia (I) Yamaha + 18,875
18. Niccolo Antonelli (I) Yamaha + 20,318
19. Kaito Toba (J) Honda + 20,663
20. Niki Tuuli * (FIN ) QJ Motor + 25,135
21. Joshua Whatley (GB) MV Agusta + 25,283
22. Andrea Giombini (I) Ducati + 28,251
23. Tom Booth-Amos (GB) Triumph + 41,917
24. Yuki Okamoto (J) Yamaha + 44,797
25. Bryan D'Onofrio (I) Ducati + 45,058
26. Loic Arbel (F) MV Agusta + 49,345
27. Mattia Casadei (I) MV Agusta + > 1 min
28. Federico Caricasulo (I) Ducati + > 1 min
- Ana Carrasco * (E) Honda
- Matteo Ferrari (I) Ducati
- Marcel Schrötter (D) Ducati
- Simon Jespersen (DK) Ducati
- Luca Ottaviani (I) Honda
Supersport-WM 2025: Stand nach 22 von 24 Rennen
Pos Fahrer Motorrad Punkte
1. Stefano Manzi (I) Yamaha 425
2. Can Öncü (TR) Yamaha 343
3. Tom Booth-Amos (GB) Triumph 233
4. Jaume Masia (E) Ducati 227
5. Lucas Mahias (F) Yamaha 185
6. Valentin Debise (F) Ducati 185
7. Bo Bendsneyder (NL) MV Agusta 178
8. Philipp Öttl (D) Ducati 169
9. Jeremy Alcoba (E) Kawasaki 159
10. Marcel Schrötter (D) Ducati 112
11. Xavi Cardelus (AND) Ducati 91
12. Filippo Farioli (I) MV Agusta 89
13. Oliver Bayliss (AUS) Triumph 86
14. Corentin Perolari * (F) Honda 83
15. Aldi Mahendra (RI) Yamaha 73
16. Simon Jespersen (DK) Ducati 72
17. Federico Caricasulo (I) Ducati 60
18. Roberto Garcia (I) Yamaha 60
19. Alberto Surra (I) Yamaha 51
20. Leonardo Taccini (I) Ducati 46
21. Mattia Casadei (I) MV Agusta 40
22. Ondrej Vostatek (CZ) Ducati 30
23. Raffaele De Rosa * (I) QJ Motor 18
24. Michael Rinaldi (I) Yamaha 17
25. Niccolo Antonelli (I) Yamaha 13
26. Kaito Toba (J) Honda 12
27. Luke Power (AUS) MV Agusta 9
* WorldSSP Challenge

