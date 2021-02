Austrian Junior Cup: Die Teilnehmer stehen fest

Weil sich KTM gegenüber der Dorna verpflichtete hat, die Nachwuchsarbeit im deutschsprachigen Raum zu intensivieren, wurde der Austrian Junior Cup ins Leben gerufen. Jetzt wurde die Liste der Teilnehmer veröffentlicht.

Die Voraussetzungen für junge Motorsportler sind im deutschsprachigen Raum alles andere als optimal. Einerseits dauern die Wintermonate zu lang und man müsste zum Training auf Rennstrecken in Spanien ausweichen, was zeitlich und finanziell sehr auswendig ist, andererseits gibt es kaum Sponsoren, die sich im von den Fernsehanstalten und Tageszeitungen weitgehend vernachlässigten Sport engagieren wollen.

Mit KTM gibt es in Österreich einen Motorradhersteller, der seit Jahren in der Moto3, Moto2 und MotoGP für Furore sorgt. Mit dem Red Bull Rookies Cup betreibt man seit vielen Jahren erfolgreich Aufbauarbeit, die sich in zahlreichen GP-Siegen und WM-Titel niedergeschlagen hat. Allerdings kommen die Nachwuchstalente überwiegend aus Spanien, Italien, Japan oder Frankreich. Deutsche oder Österreicher sucht man oft vergeblich im Reigen der potentiellen GP-Piloten.

Geht es nach KTM, soll sich das in absehbarer Zeit ändern. Gemeinsam mit der österreichischen Motorsportföderation AMF und dem Projekt Spielberg macht man sich auf die Suche nach Talenten aus der Alpenrepublik. Bis 19. Februar konnten sich Interessierte für den erstmals ausgetragenen Austrian Junior Cup anmelden. Jetzt wurde die Liste der Teilnehmer veröffentlicht.

Insgesamt haben sich 21 Youngster zwischen 13 und 20 Jahren angemeldet, darunter mit Lena Kemmer und Michelle Kroneisl auch zwei jungen Damen, die ihren männlichen Kollegen ordentlich einheizen wollen. Die Veranstalter KTM und BG Sportpromotion haben sich darüber hinaus entschieden, drei Teilnehmer aus Deutschland zuzulassen. Damit soll ein internationaler Vergleich gesucht werden und der eine oder andere erfahrenere Starter als Gradmesser dabei sein.

«Mit dem Austrian Junior Cup schaffen wir die Grundlage für künftige Erfolge junger österreichischer Rennsporttalente», ist Hubert Trunkenpolz, Vorstandsmitglied der KTM AG, überzeugt. «Das Durchschnittsalter der Teilnehmer von 15 Jahren motiviert uns sehr, das gesetzte Ziel erreichen zu können. Wir sind gespannt auf die Leistungen der jungen Burschen und Mädchen in der Premierensaison und wünschen ihnen alles Gute auf ihrem Weg!»

«KTM hat sich im letzten Jahr gegenüber der Dorna verpflichtet, in Nachwuchsarbeit im deutschsprachigen Raum zu investieren. Mit Andy Meklau als österreichische Motorsportikone sowie Promotor BG Sportpromotion standen die richtigen Partner zur Verfügung. Jetzt, sechs Monate nach Projektstart, haben wir ein volles Starterfeld in den Startlöchern und können den Roll-Out-Termin am Red Bull Ring kaum erwarten», ergänzt Chris Schipper, Geschäftsführer KTM Österreich.

Teilnehmer Austrian Junior Cup 2021

Benjamin Baumgartner

Manuel Blaßnig

Kilian Christ

Luca Göttlicher (D)

Felix Heißenberger

Kilian Holzer

Jonathan Jöchl

Lena Kemmer

Niklas Kitzbichler

Daniel Krabacher

Michelle Kroneisl

Xaver Moser

Patrick Pürstinger

Leo Rammerstorfer

Sebastian Schmiderer

Phillip Tonn (D)

Phil Urlaß (D)

Tristan Walch

Niklas Wannenmacher

+ 2 fixe Wildcards von Projekt Spielberg

Termine

30. - 31.03. Red Bull Ring (Official Roll Out)

25.04. Speedarena Rechnitz (Official Test)

29. - 30.05. Speedarena Rechnitz

11. - 13.06. Salzburgring

17. - 18.07. Wachauring Melk

06. - 07.08. Red Bull Ring

27. - 29.08. Red Bull Ring (mit der IDM)