Andy Meklau und KTM suchen MotoGP-Nachwuchs

Mit dem Austrian Talent Cup wollen Andy Meklau und Hersteller KTM in ihrer Heimat Österreich nach Nachwuchs für die MotoGP suchen. Sechs Rennen sind geplant, wir bringen alle Infos.

Mit der Frage «Bist du Österreichs MotoGP-Held der Zukunft?» wendet sich Andy Meklau, der ehemalige Superbike-WM-Pilot und heutige Rennleiter am Red Bull Ring, an die interessierten Nachwuchspiloten. Gemeinsam mit Hersteller KTM soll beim Austrian Talent Cup talentierter Rennfahrer-Nachwuchs gesucht werden. Angeboten werden sechs jeweils zweitägige Events in Österreich. Das Startgeld für die Saison inklusive Renndienst von KTM beträgt 2.200 Euro. Motorrad und Teile-Kit gibt es als Kauf-/Leasing- oder Leihoption über österreichische KTM-Händler, die nötige Lizenz über die AMF (Austrian Motorsport Federation). Official Raceservice bei jedem Event durch KTM und GAPromotion ist ebenfalls im Paket enthalten.

Im Austrian Talent Cup wird in Kooperation zwischen KTM und Österreichs Motorradlegende Andy Meklau nach einem rot-weiss-roten MotoGP Star von morgen gesucht. Ausgetragen wird der Cup als AMF (Austrian Motorsport Federation) Markenpokal auf der neuentwickelten KTM RC4 R. Die Organisation und Durchführung übernimmt BG Sportpromotion, rund um das Team von Rene Binna und Christoph Gerlach in enger Zusammenarbeit mit KTM Österreich Geschäftsführer Chris Schipper.

Willkommen sind Piloten zwischen 13 und 20 Jahren, die sich von Andy Meklau als Coach und Supervisor noch so einiges beibringen lassen möchten. Anmeldung in Kürze unter www.austriantalentcup.at. Wer Interesse hat darf sich gerne melden unter atc@bg-sportpromotion.com.

Die Key-Facts zum "Austrian Talent Cup" im Überblick:



• 6 Events in Österreich (jeweils zweitägig)

• Fahrerprofil: Alter: 13 bis 20 Jahre

• 2.200 € Startgeld für die Saison (inkl. KTM-Raceservice)

• Motorrad- & Teile-Kit werden über autorisierte, österreichische KTM-Händler bezogen

• Lizenz und Versicherung über die AMF (Austrian Motorsport Federation)

• Official Raceservice bei jedem Event durch KTM & GAPromotion

• Anmeldung unter www.austriantalentcup.at

• 20 Startplätze verfügbar

«Österreich hat mit KTM den aktuell erfolgreichsten Motorradhersteller im Motorsport und mit dem Red Bull Ring die modernste Rennstrecke Europas. Nun gilt es, diese Zutaten zusammenzuführen und für den Nachwuchs erstmalig eine Plattform auf die Beine zu stellen, bei der sie sich professionell messen und weiterentwickeln können. Bisher waren Talente versteckt, nun sollen sie gefunden und ausgebildet werden», so KTM Österreich-Geschäftsführer Chris Schipper.

Austrian Talent Cup

Renntermine und Veranstaltungsorte 2021