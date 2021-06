Brixton Crossfire 500: Neues Topmodell aus Österreich

Die Brixton Crossfire 500 überzeugt mit leistungsstarkem Motor und einzigartigem, in Österreich entwickeltem Design.

Die Brixton Erfolgsgeschichte begann mit der Präsentation des ersten 125 ccm Motorrads im Jahr 2016. BRIXTON MOTORCYCLES werden seitdem in rund 40 Länder weltweit exportiert und vielerorts zählen die Fahrzeuge bereits zu den beliebtesten 125- und 250-ccm-Schaltmotorrädern. Mit der Crossfire 500 bietet die österreichische Marke nun auch das erste Modell in der Halbliterklasse an.

Anders und unkonventionell zu sein, war seit Anfang an die Devise von Brixton Motorcycles. Das zeigt sich auch bei der neuen Crossfire Designlinie. Besonders ist vor allem der einzigartige X-Tank, der erstmals bei einem Motorrad in Serienproduktion zu finden ist. Für die Umsetzung der BRIXTON DNA bis ins kleinste Detail sorgt ein internationales Designteam, das im Designzentrum in der Unternehmenszentrale bei Krems, Österreich angesiedelt ist.

Herzstück der Crossfire 500 ist ein komplett neuer, von insgesamt 20 Ingenieuren in zweijähriger Arbeit entwickelter, Zweizylinder-Reihenmotor mit 486 ccm Hubraum. Insgesamt 80.000 Entwicklungsstunden flossen in den Motor, der mit 35 kW Leistung genau das gesetzlich erlaubte Leistungsspektrum des A2-Segments ausnutzt und somit von A2-Neulingen ab 18 Jahren gefahren werden darf.

Das Brixton Top-Modell überzeugt mit hochwertigen Komponenten von renommierten Partnern: Reifen von Pirelli aus Italien, verstellbare KYB-Stoßdämpfer aus Japan, Bosch ABS-Bremssystem von deutscher Ingenieurskunst und ein Bremssystem vom spanischen Hersteller J.Juan.

Die Crossfire 500 X ist die Scrambler Variante, die mit gröberen Reifen, breiterem Lenker und anderem Sitz einen etwas rustikaleren Look bekommen hat und auch für Fahrten abseits des Asphalts geeignet ist.

Mit 11 Modellen vom Café Racer bis zum klassischen Naked-Bike steht Brixton aber erst am Anfang. Im Design- und Entwicklungszentrum in Österreich wird bereits am weiteren Ausbau der Modellpalette gearbeitet. Noch hubraumstärkere Modelle sind genauso in Planung wie weitere Modelle und Varianten mit den bewährten Motorisierungen.

