Bergrennen Landshaag: Pflichttermin für Fahrer & Fans

​ Der Bergrennen von Landshaag nach St. Martin im Mühlkreis hat sich unter den Rennfahrern und Motorsportfans längst Kultstatus erarbeitet. Am kommenden Wochenende (22. und 23. April) ist es wieder so weit.

Das Bergrennen auf dem Teilstück der Landesstraße L1507 von der oberösterreichischen Gemeinde Landshaag nach St. Martin im Mühlkreis offenbart einen Blick in die «goldene Zeit» des Rennsports, wo man als Fan noch hautnah am Geschehen dabei sein konnte. Wie zu den Anfängen des Bergrennens schlagen die Rennfahrer und ihre Mechaniker auch heute noch ihre Zelte in den Vorgärten der schmucken Einfamilienhäuser und die sie umgebenden Streuwiesen in dem «Himmelreich» genannten Ortsteil von Landshaag auf und gewähren einen Einblick in die Vorbereitungen ihrer Maschinen.

Es ist Motorsport zum Anfassen in Reinkultur und fasziniert Aktive und Motorsportfans gleichermaßen. Das seit 1979 vom MSC Rottenegg bestens organisierte Rennen hat längst Kultstatus erreicht und ist ein Publikumsmagnet, der Jahr für Jahr aus Nah und Fern mehr als 10.000 Zuseher ins sonst beschauliche Mühlviertel lockt, weil ihnen einiges geboten wird. So werden auf der 3620 Meter langen Strecke Spitzengeschwindigkeiten von über 300 km/h erreicht und der Schnitt des Rekords liegt trotz stehenden Starts bei unfassbaren 186,3 km/h (!) und damit nur unwesentlich unter der Durchschnittsgeschwindigkeit der MotoGP auf dem Red Bull Ring.

Dieses Jahr haben sich für die Veranstaltung, die auch zur Berg-Europameisterschaft zählt, 270 Fahrer und Fahrerinnen angemeldet. Für die Schnellsten unter ihnen geht es darum, den von Andreas Gangl im Jahr 2016 aufgestellten Bestmarke von 1:09,940 Minuten zu unterbieten und die dafür ausgelobte Prämie von 1.000 Euro einzustreifen. Neben Gangl selbst haben sich das auch sein Dauerrivale, Freund und Heating-Factory-Teamkollege Wolfgang Gammer, der Landshaag-Sieger 2019 Thomas Berghammer oder der Italiener Stefano Bonetti, seines Zeichens flottester Kontinentaleuropäer bei der Tourist Trophy auf der Isle of Man, vorgenommen.

Zeitplan

Training:

22. April 2023 von 12:00 bis 17.00 Uhr

23. April 2023 von 08.30 bis 11.00 Uhr

Rennen:

23. April 2023 ab 12.00 Uhr