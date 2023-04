Landshaag: Denkwürdiges Rennen für Toni Rechberger 19.04.2023 - 10:09 Von Helmut Ohner

© Ohner Das motorsportliche Urgestein Toni Rechberger mit seiner betagten Suzuki GSX-1000R © Ohner Zwei Klassensiege gab es für Rechberger auf der ungewohnten Honda RS 250 Zurück Weiter

In der Geschichte des Bergrennens in Landshaag schreibt Toni Rechberger sein eigenes Kapitel. Für den mittlerweile 64-jährigen Evergreen aus Oberösterreicher ist es heuer bereits die 40. Teilnahme an der Veranstaltung.