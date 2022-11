Paris: Ken Roczen (Honda) liegt vor dem Finale vorn

Vor dem alles entscheidenden Sonntagsfinale von Paris hat Ken Roczen (Honda) mit einem spektakulären Überholmanöver und einem Sieg im zweiten Sprint die Führung vor US-Champion Eli Tomac (Yamaha) übernommen.

Den Start zum zweiten Sprint des Sonntags beim Supercross Paris gewann US-Supercross-Champion Eli Tomac (Yamaha), doch Ken Roczen (Honda) zeigte sich von Anfang an angriffslustig und überholte Tomac mit einem spektakulären und gekonnten Manöver noch in der ersten Runde. Tomac ließ sich in diesem Rennen aber nicht abschütteln, doch der Deutsche machte keine Fehler und gewann mit 0,9 Sekunden Vorsprung vor Tomac und Brayton, der in der Gesamtwertung wieder P3 übernommen hat.

Mit seinem Sieg im zweiten Rennen übernahm Roczen auch die Führung in der Gesamtwertung beider Tage vor dem entscheidenden letzten Rennen. Der Thüringer führt mit einem Punkt Vorsprung vor Tomac. Alle anderen Fahrer haben keine Chance mehr, den Titel «King of Paris» zu gewinnen.

Sollte im Finale Tomac vor Roczen gewinnen, dann gäbe es wieder Punktgleichstand zwischen . Tomac und Roczen und beide Fahrer hätten dann jeweils 3 Siege. Das Finale wird also auch das entscheidende Rennen im Kampf um den Gesamtsieg in Paris werden und ist an Dramaturgie nicht zu überbieten.

Roczen hat den Vorteil, dass er sich als Sieger des zweiten Rennens den besten Startplatz am Startgatter aussuchen kann.

Supercross Paris, Sonntag SX1, Sprint 2:

1. Ken Roczen (D), Honda

2. Eli Tomac (USA), Yamaha

3. Justin Brayton (USA), Honda

4. Cooper Webb (USA), KTM

5. Marvin Musquin (F), KTM

6. Cedric Soubeyras (F), Honda

7. Anthony Bourdon (F), Yamaha

8. Gregory Aranda (F), KTM

9. Julien Roussaly (F), Yamaha

10. Maxime Desprey (F), Yamaha

Gesamtwertung nach Rennen 5 von 6:

1. Ken Roczen (D), Honda, 8, (3-1-2-1-1)

2. Eli Tomac (USA), Yamaha, 9, (1-2-1-3-2)

3. Justin Brayton (USA), Honda, 21, (2-7-4-5-3)

4. Cooper Webb (USA), KTM, 21, (5-3-5-4-4)

5. Marvin Musquin (F), KTM, 24, (4-10-3-2-5)