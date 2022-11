Ken Roczen auf Stark Varg: «Ganz anderes Fahrgefühl»

Der deutsche Motocross- und Supercross-Star Ken Roczen (28) testete am Montag in Barcelona das neue Elektro-Bike von Stark und zeigte sich anschließend angetan von der Varg.

Ken Roczen, der sich zuletzt zum ersten Champion der neuen Supercross-WM kürte und am vergangenen Wochenende den Titel «König von Paris» folgen ließ, testete in dieser Woche die Stark Varg, die weltweit bereits 15.000 Mal vorbestellt wurde und nach Verzögerungen im ersten Quartal 2023 ausgeliefert werden soll.

Die rund dreistündige Test-Session fand im MX Golf Park in Katalonien statt. «Die Vorfreude war groß», verriet Roczen. «Wir haben auf einer Motocross-Strecke begonnen und sind dann zum Supercross übergegangen. Ich war sehr neugierig, als wir hierher gekommen sind – die Strecke ist übrigens auch sehr cool – und meine Erwartungen wurden nicht enttäuscht. Ich hatte richtig viel Spaß.»

In seiner Karriere steuerte der 28-jährige Roczen bereits Werksmotorräder von drei unterschiedlichen Marken. Die Stark Varg soll im Vergleich zu den Verbrennern, die aktuell auf dem Markt sind, vor allem mit dem besseren Leistungsgewicht punkten (mehr zu den technischen Eckdaten hier).

«Es ist ein ganz anderes Fahrgefühl», berichtete Roczen nach dem Test. «Wir sind zwischen der Varg und einem gewöhnlichen MX-Bike hin und her gesprungen. Ich habe schnell festgestellt, dass die Stark etwas Besonderes hat. Der Boden war ziemlich tief aufgelockert und die Piste war ziemlich uneben, aber die Varg hat sich angefühlt, als würde sie fast über dem Boden schweben. Das war ein großartiges Gefühl und anders zu dem, was ich bisher gewohnt war. Die Power war unglaublich, das Bike super schnell.»

Roczen gewann 2011 die MX2-Weltmeisterschaft, ehe er seine erfolgreiche Karriere in den USA fortsetzte. In den vergangenen vier Saisons gewann er jeweils mindestens ein 450er-Main-Event in der prestigeträchtigen US-Supercross-Serie.

Die #94 gehört zu den bekanntesten Athleten im Offroad-Sektor, auch dank langjähriger Partnerschaften mit Marken wie Red Bull und Fox Racing. Kens extrovertierte Art trägt auch dazu bei, dass ihm mittlerweile allein auf Instagram 1,5 Millionen Fans folgen. Das ist ein Drittel mehr als bei SX-Champion Eli Tomac und liegt sogar eine Million über der Anhängerschaft seines bisherigen Honda-Teamkollegen Chase Sexton.

Nach sechs Jahren in HRC-Farben ist der Deutsche nun bereit, einen neuen Vertrag für die Supercross-Saison 2023 zu unterzeichnen. Das Potenzial der Stark Varg hat aber Eindruck hinterlassen: «Wir sind viel Motocross gefahren und beim Supercross hat es dann etwas länger gedauert, sich daran zu gewöhnen. Ich hatte aber viel Spaß und ich hoffe, möglichst bald so eine Varg in die Hände zu bekommen und in Zukunft hoffentlich weitere Tests absolvieren zu können.»

«Es in einem Wort zu beschreiben ist fast unmöglich», fasste Roczen zusammen. «Man muss dieses Bike fahren, um es wirklich verstehen zu können. Es ist wie ein Tesla, die Power ist einfach da.»