Vorschau, Livestream und Zeitplan Supercross Paris

Beim Supercross Paris werden in diesem Jahr wieder hochkarätige US-Stars erwartet. Lokalmatador Tom Vialle wird erstmals als Honda-Werksfahrer in der 450er Klasse antreten. Das Event wird von mxgp-tv.com übertragen.

Am kommenden Wochenende wird in der La Defense Arena Paris die 42. Ausgabe des prestigeträchtigsten Supercross-Events im Europa stattfinden. Neben dem Star-Aufgebot aus den USA mit Titelverteidiger Cooper Webb (Yamaha) und Malcolm Stewart (Husqvarna) wird der erste Auftritt des französischen Multi-Champions Tom Vialle erwartet, der nicht nur ein Debüt in der 450er Klasse geben wird, sondern erstmals auch als HRC -Werksfahrer im Einsatz sein wird.

Sowohl die Rennen am Samstag (ab 19 Uhr) als auch am Sonntag (ab 14 Uhr) werden von MXGP-TV.com live übertragen. Die Rennen werden vom bekannten MXGP-Moderator Paul Malin und seinem Co-Kommentator Jason Thomas in englischer Sprache kommentiert. Für beide Tage kostet der 'Weekend Pass' 24,99 €*).

Zeitplan Samstag, 15.11.2025



19:00 – Eröffnung

19:25 – SX2 Lauf 1 / 5 Minuten + 1 Runde

19:36 – Superpole SX1

19:49 – SX1 Lauf 1 / 8 Minuten + 1 Runde

20:02 – FMX-Session

20:22 – Pause / 10 Minuten

20:38 – SX2 Lauf 2 / 5 Minuten + 1 Runde

20:48 – SX1 Lauf 2 / 8 Minuten + 1 Runde

21:08 – Superpole SX2

21:14 – FMX-Session / 12 Minuten

21:38 – Pause / 10 Minuten

21:54 – SX2 Finale / 9 Minuten + 1 Runde

22:11 – SX1 Finale / 13 Minuten + 1 Runde

Zeitplan Sonntag, 16.11.2025



14:00 – Eröffnung

14:25 – SX2 Lauf 1 / 5 Minuten + 1 Runde

14:36 – SX1 Superpole

14:49 – SX1 Lauf 1 / 8 Minuten + 1 Runde

15:02 – FMX-Session

15:22 – Pause

15:38 – SX2 Lauf 2 (Sprint) / 5 Minuten + 1 Runde

15:48 – SX1 Lauf 2 (Sprint) / 8 Minuten + 1 Runde

16:08 – SX2 Superpole

16:14 – FMX-Session

16:38 – Pause

16:54 – SX2 Finale / 9 Minuten + 1 Runde

17:11 – SX1 Finale / 13 Minuten + 1 Runde



*) Angaben ohne Gewähr