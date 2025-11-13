Vorschau, Livestream und Zeitplan Supercross Paris
Die Strecke in Paris
Am kommenden Wochenende wird in der La Defense Arena Paris die 42. Ausgabe des prestigeträchtigsten Supercross-Events im Europa stattfinden. Neben dem Star-Aufgebot aus den USA mit Titelverteidiger Cooper Webb (Yamaha) und Malcolm Stewart (Husqvarna) wird der erste Auftritt des französischen Multi-Champions Tom Vialle erwartet, der nicht nur ein Debüt in der 450er Klasse geben wird, sondern erstmals auch als HRC -Werksfahrer im Einsatz sein wird.
Sowohl die Rennen am Samstag (ab 19 Uhr) als auch am Sonntag (ab 14 Uhr) werden von MXGP-TV.com live übertragen. Die Rennen werden vom bekannten MXGP-Moderator Paul Malin und seinem Co-Kommentator Jason Thomas in englischer Sprache kommentiert. Für beide Tage kostet der 'Weekend Pass' 24,99 €*).
Zeitplan Samstag, 15.11.2025
19:00 – Eröffnung
19:25 – SX2 Lauf 1 / 5 Minuten + 1 Runde
19:36 – Superpole SX1
19:49 – SX1 Lauf 1 / 8 Minuten + 1 Runde
20:02 – FMX-Session
20:22 – Pause / 10 Minuten
20:38 – SX2 Lauf 2 / 5 Minuten + 1 Runde
20:48 – SX1 Lauf 2 / 8 Minuten + 1 Runde
21:08 – Superpole SX2
21:14 – FMX-Session / 12 Minuten
21:38 – Pause / 10 Minuten
21:54 – SX2 Finale / 9 Minuten + 1 Runde
22:11 – SX1 Finale / 13 Minuten + 1 Runde
Zeitplan Sonntag, 16.11.2025
14:00 – Eröffnung
14:25 – SX2 Lauf 1 / 5 Minuten + 1 Runde
14:36 – SX1 Superpole
14:49 – SX1 Lauf 1 / 8 Minuten + 1 Runde
15:02 – FMX-Session
15:22 – Pause
15:38 – SX2 Lauf 2 (Sprint) / 5 Minuten + 1 Runde
15:48 – SX1 Lauf 2 (Sprint) / 8 Minuten + 1 Runde
16:08 – SX2 Superpole
16:14 – FMX-Session
16:38 – Pause
16:54 – SX2 Finale / 9 Minuten + 1 Runde
17:11 – SX1 Finale / 13 Minuten + 1 Runde
