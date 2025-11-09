Anmelden Registrieren Einstellungen Abonnements & Käufe Abmelden

Sieger Ken Roczen (Suzuki): Von den Fans gefeiert

Von Thoralf Abgarjan
Der deutsche Suzuki-Pilot Ken Roczen wurde in Buenos Aires von den Fans als verdienter Sieger gefeiert. Als die deutsche Nationalhymne erklang, erhoben sich die Zuschauer auf den Rängen und zollten dem Deutschen Respekt.
Ken Roczen hat beim Auftakt der FIM Supercross-WM die Herzen der argentinischen Fans erobert. Als die deutsche Nationalhymne im Oscar & Juan Galvez Racetrack erklang, blieben die Zuschauerränge gefüllt, was Ken sichtlich bewegte. In den USA sind die Stadien nach den Rennen meist schon leer. Das war in Buenos Aires definitiv anders: Die Fans zollten den Siegern Ehre und Respekt bis zum Schluss.

Dass Roczen als Favorit in die Meisterschaft startet, war von Anfang an klar, aber dass er die Veranstaltung derart dominieren würde, war dann doch eine Überraschung. Mit Yamaha-Werksfahrer Justin Cooper und nicht zuletzt 'Dangerboy' Haiden Deegan traf er auf eine starke US-Konkurrenz.

Roczen dominierte den Tag von Anfang bis Ende. Er gewann alles, was es in Buenos Aires zu gewinnen gab. Lediglich im zweiten Vorlauf verfehlte er den Holeshot und er musste sich von Platz 3 aus gegen Joey Savatgy (Honda) und Justin Cooper (Yamaha) durchsetzen. Nachdem er die Spitze erreicht hatte, spulte Ken seine Runden wie ein Uhrwerk ab und gewann ungefährdet.

Auffällig war Roczens Speed und Konstanz in den Whoops. Dieser Streckenteil war lang und schwierig. Justin Cooper zum Beispiel musste durch diesen Streckenteil springen, während Roczen das Waschbrett wie mit dem Lineal gezogen durchqueren konnte. Auch Haiden Deegan musste in diesem Streckenteil mehrfach korrigieren.

Was sich schon in der US-Supercross-Saison abzeichnete, bestätigte sich nun auch in Argentinien: Das Paket Roczen-Suzuki funktioniert und das Fahrwerk passt perfekt zu seinem Stil und seine Fahrtechnik ist lehrbuchreif.

Von Argentinien aus geht es nun direkt ins kanadische Vancouver zu WM-Runde 2 weiter. Dort wird Roczen mit dem Red Plate des WM-Führenden antreten und auf Eli Tomac treffen, der mit einer Wildcard erstmals mit der Factory KTM fahren wird. Tomac geht in der Supercross-WM als Titelverteidiger an den Start. Roczen hat die SX-WM schon zweimal (2022 und 2023) gewonnen. In Vancouver wird es also auch ums Prestige der Supercross-Titanen gehen.

Ergebnis SX1 Buenos Aires:

1. Ken Roczen (D), Suzuki, 1-1-1
2. Justin Cooper (USA), Yamaha, 5-2-2
3. Haiden Deegan (USA), Yamaha, 4-6-3
4. Christian Craig (USA), Honda, 2-6-5
5. Jason Anderson (USA), Suzuki, 7-3-4
6. Joey Savatgy (USA), Honda, 3-4-8
7. Devin Simonson (USA), Yamaha, 15-7
8. Ryan Breece (USA), Honda, 11-11-7
9. Matt Moss (AUS), Kawasaki, 8-9-12
10. Greg Aranda (F), Yamaha, 9-13-9
11. Justin Hill (USA), Kawasaki, 12-8-11

15. Jordi Tixier (F), Yamaha, 14-12-13

WM Stand nach Runde 1:

1. Ken Roczen (D), Suzuki, 45
2. Justin Cooper (USA), Yamaha, 37 (-8)
3. Haiden Deegan (USA), Yamaha, 32, (-13)
4. Christian Craig (USA), Honda, 31, (-14)
5. Jason Anderson (USA), Suzuki, 30, (-15)
6. Joey Savatgy (USA), Honda, 26, (-19)
7. Devin Simonson (USA), Yamaha, 19, (-26)
8. Ryan Breece (USA), Honda, 14, (-31)
9. Matt Moss (AUS), Kawasaki, 14, (-31)
10. Greg Aranda (F), Yamaha, 14, (-31)
11. Justin Hill (USA), Kawasaki, 13, (-32)

15. Jordi Tixier (F), Yamaha, 8, (-37)


