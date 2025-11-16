SX2 Paris: Anthony Bourdon (Honda) holt Prinzentitel

Nach einem Crash im zweiten Sonntagsrennen beim Supercross-Paris musste Samstags-Sieger Luke Clout (Kawasaki) mit verbogenem Schalthebel auf Platz 13 Schadensbegrenzung betreiben und den Titel Anthony Bourdon überlassen.

Der australische Bud Racing Kawasaki-Pilot Luke Clout setzte am Sonntag seine Erfolgsserie fort und gewann das erste SX2-Sonntagsrennen mit einem Vorsprung von 1,1 Sekunden vor den beiden Franzosen Anthony Burdon (Honda) und Calvin Fonvieille (KTM).

Das Drama für Clout ereignete sich in der ersten Runde des zweiten Laufs. Er stürzte in der Rhythmuspassage und musste das Rennen mit Handicap zu Ende bringen. Mit verbogenem Schalthebel konnte er nur noch Schadensbegrenzung betreiben und kam über Platz 13 nicht hinaus. Damit waren seine Chancen auf den Prinzentitel dahin. Anthony Burdon gewann den zweiten Lauf mit einem Vorsprung von 3,3 Sekunden vor dem erneut gut aufgelegten TM-Piloten Saad Soulimani sowie dem jungen Franzosen Jules Pietre (Yamaha).

Der dritte Lauf wurde wieder zur klaren Angelegenheit von Clout, der das letzte Rennen mit einem Vorsprung von 5,7 Sekunden gegenüber Anthony Burdon gewann. Mit einem 2-1-2-Ergebnis wurde Burdon Tagessieger am Sonntag und entschied mit insgesamt 10 Punkten die Gesamtwertung beider Tage für sich. Luke Clout musste sich nach dem Zwischenfall im zweiten Rennen mit Platz 2 begnügen.

Die beiden deutschen Dörr-Motorsport Triumph-Piloten Carl Ostermann und Paul Bloy beendeten den Sonntag auf den Rängen 11 und 12, wobei beide Fahrer jeweils einmal die Top-10 erreichten. Das beste deutsche Ergebnis kam am Ende von Carl Ostermann mit Platz 8 im dritten SX-2-Rennen.

SX2 Ergebnis Sonntag:



1. Anthony Bourdon (F), Honda, 2-1-2, 5 Punkte

2. Calvin Fonvieille (F), KTM, 3-4-3, 10 Pt.

3. Saad Soulimani (F), TM, 6-2-4, 12 Pt.

4. Jules Pietre (F), Yamaha, 4-3-7, 14 Pt.

5. Luke Clout (AUS), Kawasaki, 1-13-1, 15 Pt.

6. Hugo Manzato (F), Husqvarna, 10-5-6, 21 Pt.

7. Andrea Bonifacio (I), Husqvarna, 8-7-9, 24 Pt.

8. Jake Cannon (AUS), Kawasaki, 5-15-5, 25 Pt.

9. Julien Lebeau (F), Triumph, 7-6-12, 25 Pt.

10. Dorian Koch (F), KTM, 11-8-10, 29 Pt.

11. Carl Ostermann (D), Husqvarna, 13-11-8, 32 Pt.

12. Paul Bloy (D), Triumph, 12-9-11, 32 Pt.

13. Mickaël Lamarque (F), KTM, 9-12-14, 35 Pt.

14. Cyril Elsener (CH), KTM, 14-10-15, 38 Pt.

15. Enzo Polias (F), Husqvarna, 15-14-13, 42 Pt.

Prinz von Paris:



1. Anthony Bourdon (F), Honda, 1-2-2, 2-1-2, 10 Punkte

2. Luke Clout (AUS), Kawasaki, 2-1-1, 1-13-1, 19 Pt.

3. Calvin Fonvieille (F), KTM, 3-4-3, 3-4-3, 20 Pt.