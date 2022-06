Ken Roczen startet in der Supercross-WM 2022 01.07.2022 - 00:45 Von Thoralf Abgarjan

© Honda Ken Roczen will Supercross-Weltmeister werden

Mit Ken Roczen steigt der erste Superstar in die neu geschaffene Supercross-WM ein, was viel Dynamik in die Serie bringen dürfte. Für welches Team Roczen starten wird, ist derzeit aber noch unklar.