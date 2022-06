Calvin Vlaanderen (Yamaha) gewinn Dutch Masters 500 20.06.2022 - 18:21 Von Thoralf Abgarjan

© Yamaha Calvin Vlaanderen gewann die Dutch Masters of Motocross

Gebben van Venrooy Yamaha Pilot Calvin Vlaanderen gewann am letzten Wochenende im Sand von Rhenen die «Dutch Masters of Motocross 500». Mit am Start waren hochkarätige WM-Piloten.