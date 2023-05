Nach 10 Jahren: Roczen startet wieder in Deutschland

Ken Roczen hat mit dem Serienvermarkter der Supercross-WM einen Dreijahresvertrag unterschrieben und will sich künftig vorrangig auf Supercross konzentrieren. Das bedeutet, dass Roczen am 14.10. in Deutschland startet.

Der deutsche HEP Progressive Suzuki Pilot ist amtierender Supercross-Weltmeister. Die Frage, ob er in diesem Jahr wieder an der FIM Supercross-WM teilnehmen wird, ließ er aber bis zuletzt offen. Es ist eine Entscheidung zwischen der amerikanischen SMX-Meisterschaft, die aus der gesamten US-Supercross- und Motocross-Serie besteht, und der international ausgetragenen und von der FIM sanktionierten Supercross-WM (WSX).

Roczen hat sich nun entschieden und die deutschen Fans können sich freuen: Der amtierende Supercross-Weltmeister wird die WSX Supercross-WM bestreiten, und zwar nicht nur dieses Jahr, sondern sogar die nächsten 3 Saisons. Roczen hat mit dem Serienvermarkter bereits einen Dreijahresvertrag unterschrieben.

«Mit der Entscheidung, mich das ganze Jahr ausschließlich auf Supercross zu konzentrieren, habe ich die Chance, meine Karriere zu verlängern. Ich werde künftig natürlich auch in der amerikanischen Supercross-Meisterschaft starten», erklärte Ken in der Pressekonferenz. «Ich freue mich auf dieses neue Kapitel.»

Roczen erklärte, dass er ursprünglich die US Nationals statt der WSX bestreiten wollte und schloss dabei trotzdem nicht aus, dass er bei dem einen oder anderen Rennen der US Nationals antreten könnte. «Mein ursprünglicher Plan war es, die Pro Motocross Meisterschaften zu bestreiten. Es war aber noch früh in der Saison und ich hatte meinen Kopf zu diesem Zeitpunkt nicht frei. Wir hatten zu Saisonbeginn noch so viel Arbeit vor uns, um uns auf die anstehenden Aufgaben zu konzentrieren, nämlich das Motorrad auf das Level für Siege und Podestplätze zu bringen.»

Für Roczen schließt sich damit auch ein Kreis in seiner sportlichen Laufbahn: «Ich bin von Kindheit an durch die Welt zu den Rennen gereist. Von meinem 6. bis 17. Lebensjahr war ich in all diesen Ländern und bin letztes Jahr wieder richtig auf den Geschmack gekommen. Das war genau das, was ich brauchte. Ich bin ich gespannt, wie sich in Zukunft die WSX-Serie entwickeln wird.»

Das bedeutet: Ken Roczen wird am 14. Oktober in der Merkur Spiel-Arena in Düsseldorf zum 4. Lauf der Supercross-WM starten. Deshalb sollte man sich dieses Datum schon jetzt dick im Kalender anstreichen. Die Supercross-WM beginnt am 1. Juli in Birmingham und endet am 25. November in Melbourne.

Der letzte Auftritt von Roczen in Deutschland ist übrigens im Oktober ziemlich genau 10 Jahre her: Roczen startete am 29. September 2013 für die deutsche Nationalmannschaft zum Motocross der Nationen im Talkessel und lieferte sich dort das spektakuläre Duell gegen Eli Tomac in der MX2-Klasse.