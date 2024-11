WSX Perth, Tag 1: Eli Tomac (Yamaha) siegt vor Roczen

Mit Siegen in sämtlichen Rennen dominierte der US-amerikanische CDR Yamaha Pilot Eli Tomac den 2. Lauf zur FIM Supercross-WM im westaustralischen Perth. Titelverteidiger Ken Roczen (Suzuki) haderte mit seinen Starts.

2. Lauf der FIM Supercross-WM im westaustralischen Perth: Mit einer Rundenzeit von 52,919 Sekunden gewann der amerikanische Firepower-Honda-Pilot Joey Savatgy die Superpole vor Eli Tomac (Yamaha, 53,275) und Mitchell Oldenburg (Kawasaki, 53,619). Ken Roczen (Suzuki) erwischte keine gute Runde und landete mit 55,058 auf Platz 6.

Schon beim Start zum ersten Lauf geriet Ken Roczen in Probleme: Er reagierte zu spät und kam nicht gut aus dem Startgatter heraus. Beim Herausbeschleunigen touchierte er das Hinterrad eines Kontrahenten und ging beinahe zu Boden. In die erste Kurve bog er als Letzter ein. Im Rennen konnte er sich dann schnell und kontinuierlich nach vorne kämpfen.

Eli Tomac (Yamaha) erwischte zwar auch keinen besonders guten Start, aber von Position 5 aus kam er schnell nach vorne und kontrollierte das Rennen von der Spitze. Roczen konnte sich immerhin bis auf Platz 2 nach vorne kämpfen.

Tomac zog den Holeshot zum zweiten Lauf und brannte einsam seine Linien in den sandigen Boden, während Roczen sich erneut schwer tat und viele Überholmanöver platzieren musste, um auf Platz 3 nach vorne zu kommen. In den letzten beiden Runden ging er an Joey Savatgy vorbei auf Platz 2, doch der Firepower Honda Pilot konterte, so dass der bereits leicht frustriert wirkende Titelverteidiger aus Deutschland den zweiten Lauf nur auf Rang 3 beenden konnte.

Der dritte Lauf war im wesentlichen eine Kopie des zweiten Rennens: Holeshot und unangefochtener Sieg für Tomac, Roczen kollidierte mit Luke Clout und musste kurzzeitig die Strecke verlassen, so dass der Thüringer wieder hinter Savatgy auftauchte. In diesem Rennen konnte sich der Deutsche allerdings gegen Savatgy durchsetzen und das Rennen hinter Tomac auf Platz 2 beenden.

Tomac zog auch den Holeshot zum SX1-SX2 Superfinale. In diesem Rennen gelang Roczen ein etwas besserer Start, doch ein kleiner Sturz in Runde 3 warf ihn zurück, so dass sich der Rückstand zum führenden Tomac auf über 6 Sekunden vergrößerte. Tomac gewann erneut vor Roczen und Wilson. Bester SX2 Fahrer wurde Shane McElrath (Honda) auf Platz 6. SX2-WM-Leader Shane McElrath (Honda) gewann mit einem 2-1-1-6-Ergebnis die SX1 Gesamtwertung und konnte seine WM-Führung auf 30 Punkte ausbauen.

Am morgigen Sonntag (24. November) geht es am selben Ort weiter mit dem 3. Lauf zur Supercross-WM.

Ergebnis WSX Perth 1, SX1:



1. Eli Tomac (USA), Yamaha, 1-1-1-1, 103 Punkte

2. Ken Roczen (D), Suzuki, 2-3-2-2, 86

3. Joey Savatgy (USA), Honda, 4-2-3-4, 83

4. Luke Clout (AUS), Kawasaki, 3-4-4-5, 72

5. Dean Wilson (GB), Honda, 5-4-4-3, 63

6. Mitchell Oldenburg (USA), Kawasaki, 12-5-8-11, 53

7. Colt Nichols (USA), Suzuki, 6-8-11-10, 53

8. Vince Friese (USA), Honda, 11-7-12-12, 46

9. Matt Moss (AUS), Yamaha, 9-10-7-DNQ, 37

10. Gregory Aranda (F), Yamaha, 16-6-5-DNQ, 36

WM-Stand SX1 nach Runde 2:



1. Eli Tomac (USA), Yamaha, 203 Punkte

2. Ken Roczen (D), Suzuki,170, (-33)

3. Joey Savatgy (USA), Honda, 162, (-41)

4. Colt Nichols (USA), Suzuki, 127, (-76)

5. Mitchell Oldenburg (USA), Kawasaki,114, (-89)

6. Vince Friese (USA), Honda, 111, (-92)

7. Luke Clout (AUS), Kawasaki, 100, (-103)

8. Dean Wilson (GB), Honda, 92, (-111)

9. Gregory Aranda (F), Yamaha, 90, (-113)

10. Matt Moss (AUS), Yamaha, 89, (-114)

Ergebnis WSX Perth 1, SX2:



1. Shane McElrath (USA), Honda, 2-1-1-6, 102 Punkte

2. Enzo Lopes (BRA), Yamaha, 3-2-3-7, 85

3. Coty Schock (USA), Yamaha, 1-5-2-8, 83

WM-Stand SX2 nach Runde 2:



1. Shane McElrath (USA), Honda, 191 Punkte

2. Enzo Lopes (BRA), Yamaha, 161, (-30)

3. Coty Schock (USA), Yamaha, 157, (-34)