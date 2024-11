Eli Tomac (Yamaha) siegt vor Savatgy und Roczen

Mit Siegen in 3 von 4 Rennen gewann Eli Tomac (Yamaha) die Tageswertung des dritten Laufs zur FIM Supercross-WM im australischen Perth vor Joey Savatgy (Honda) und Ken Roczen (Suzuki) und baute seine Tabellenführung aus.

Samstagssieger Eli Tomac gewann mit einer Rundenzeit von 54:089 Sekunden die Superpole und damit die ersten Punkte des Sonntags. Die zweitbeste Zeit erzielte Joey Savatgy (Honda) mit einer Rundenzeit von 54:383 Sekunden. Eine Top-Leistung zeigte Greg Aranda (Yamaha) auf Platz 3. Der Franzose brauchte 54:531für seine Runde und war damit schneller als Ken Roczen (Suzuki) auf Platz 4, der 54:864 Sekunden benötigte.

Die gute Form von Greg Aranda zeigte sich auch im ersten Lauf. Der Franzose mischte von Anfang an in der Spitzengruppe mit und beendete das Rennen auf Platz 4. Dean Wilson (Honda) stürzte in der Rhythmus-Passage. Sein Bike überschlug sich und touchierte die Suzuki von Roczens Teamkollegen Colt Nichols, der hart zu Boden ging und dort auch noch von seiner Suzuki getroffen wurde. Während Wilson den Wettbewerb später fortsetzen konnte, musste Nichols mit Verdacht auf Nacken- und Schulterverletzungen ins Krankenhaus transportiert werden. Eli Tomac gewann den ersten Lauf souverän vor Joey Savatgy, Ken Roczen und Gregory Aranda.

Das zweite Finale war das bisher spannendste Rennen seit Bestehen der WSX-Serie. Dean Wilson zog den Holeshot vor seinem Firepower-Honda-Teamkollegen Joey Savatgy. Ken Roczen startete im Bereich der Top-4 und setzte sich zunächst gegen Vince Friese (Honda) durch. Hinter ihm tauchte bald Eli Tomac auf, der den Deutschen auch umgehend überholte. Doch Ken Roczen konnte in derselben Runde kontern. In der Rechtskehre vor der Waschbrettsektion nahm er auf der Außenlinie viel Schwung mit und übersprang die Whoops, während Tomac durch die Whoops ratterte. Tomac überholte den Deutschen erneut in der Rhythmussektion, doch Roczen konterte erneut in den Whoops und kam am Ende vor Tomac ins Ziel.

An der Spitze setzte sich am Ende Savatgy gegen Wilson durch. Wilson fiel auf Platz 4 zurück und Savatgy holte seinen ersten Laufsieg vor Roczen und Tomac.

Im dritten Finale erwischte Roczen erneut keinen guten Start. Von Platz 7 aus musste er sich erneut durchs Feld kämpfen und hatte es mit Gegnern wie Vince Friese und dem mehrfachen australischen Champion Matt Moss zu tun. Nach 6 von 8 Runden hatte sich der Thüringer auf Platz 3 vorgeschoben, doch Savatgy auf Platz 2 hatte seinerseits bereits einen Vorsprung von 5 Sekunden, so dass sich Ken mit Platz 3 hinter Tomac und Savatgy zufriedengeben musste. Eli Tomac zog den Holeshot und gewann das dritte Finale mit einem Start-Ziel-Sieg.

Eli Tomac zog auch den Holeshot zum SX1/SX2-Superfinale vor Savatgy, Schock und Roczen. Der Deutsche setzte sich noch in der ersten Runde gegen den SX2-Piloten durch und nach der Hälfte des Rennens konnte er auch Savatgy auf Platz 2 überholen, doch Tomac war auch in diesem Rennen außer Reichweite. Der CDR-Yamaha-Pilot gewann mit einem Vorsprung von 14,9 Sekunden vor Roczen, Savatgy und McElrath. McElrath gewann mit einem 1-1-2-4-Ergebnis die SX2-Wertung und konnte sich in der SX2-Meisterschaft mit einem Vorsprung von 57 Zählern weiter absetzen.

Das Finale der WSX findet am Mittwoch, dem 4. Dezember in Abu Dhabi statt. Vor dem Finale führt Eli Tomac mit einem Vorsprung von 46 Punkten vor Titelverteidiger Ken Roczen. Joey Savatgy rangiert auf Platz 3 mit nur 6 Punkten Rückstand zu Roczen.

Ergebnis WSX Perth 2, SX1:



1. Eli Tomac (USA), Yamaha, 1-3-1-1, 100 Punkte

2. Joey Savatgy (USA), Honda, 2-1-3-3, 89

3. Ken Roczen (D), Suzuki, 3-2-3-2, 87

4. Gregory Aranda (F), Yamaha, 4-6-5-7, 68

5. Luke Clout (AUS), Kawasaki, 6-5-9-8, 59

6. Mitchell Oldenburg (USA), Kawasaki, 5-7-7-15, 58

7. Vince Friese (USA), Honda, 7-8-6-9, 57

8. Dean Wilson (GB), Honda, 14-4-4-16, 56

9. Matt Moss (AUS), Yamaha, 9-11-8-DNQ, 35

10. Anthony Burdon (F), Kawasaki, 8-10-11-DNQ, 34

WM-Stand SX1 nach Runde 3 von 4:



1. Eli Tomac (USA), Yamaha, 303 Punkte

2. Ken Roczen (D), Suzuki, 257, (-46)

3. Joey Savatgy (USA), Honda, 251, (-52)

4. Mitchell Oldenburg (USA), Kawasaki,172, (-131)

5. Luke Clout (AUS), Kawasaki, 159, (-144)

6. Gregory Aranda (F), Yamaha, 158, (-145)

7. Vince Friese (USA), Honda, 155, (-148)

8. Dean Wilson (GB), Honda, 148, (-155)

9. Colt Nichols (USA), Suzuki, 132, (-171)

10. Matt Moss (AUS), Yamaha, 124, (-179)

Ergebnis WSX Perth 2, SX2:



1. Shane McElrath (USA), Honda, 1-1-2-4, 102 Punkte

2. Coty Schock (USA), Yamaha, 5-4-1-6, 79

3. Enzo Lopes (BRA), Yamaha, 2-3-13-5, 7385

WM-Stand SX2 nach Runde 3 von 4:



1. Shane McElrath (USA), Honda, 293 Punkte

2. Coty Schock (USA), Yamaha, 236, (-57)

3. Enzo Lopes (BRA), Yamaha, 234, (-59)